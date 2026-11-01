Kergejõustiku Euroopa meister suri vaid 34-aastaselt

"Täna hommikul kell 6.30 kaotas oma armsatega ümbritsetud Ciara võitluse vähile," teatas sportlase konto ühismeedias. "Armastatud tütar, õde, abikaasa, sõber ja inspiratsiooniallikas paljudele - teda jäädakse sügavalt igatsema. Ar dheis Dé go raibh a hanam [iiri keeles: olgu tema hing jumala paremal käel]."

Mageaan teatas avalikkust oma võitlusest vähiga mullu suvel. Tänavu juunis andis ta intervjuu BBC-le, kus teatas, et tal on jäänud elada kaks kuni kolm aastat.

Mageean krooniti 2024. aastal Roomas 1500 meetri jooksu Euroopa meistriks. Varasemalt võitis ta samal distantsil nii hõbeda (2022) kui ka pronksi (2016). Nooruses tuli ta Tallinnas toimunud juunioride EM-il samal distantsil samuti hõbedale (2011).

Lisaks veel mitmeid tiitlivõistluste medaleid teeninud Mageaan jõudis sellele lähedale ka 2023. aasta maailmameistrivõistlustel Budapestis, aga siis tuli rahvusrekordist (3.56,61) hoolimata leppida neljanda kohaga.