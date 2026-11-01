X!

Kergejõustiku Euroopa meister suri vaid 34-aastaselt

Kergejõustik
Ciara Mageean
Ciara Mageean Autor/allikas: SCANPIX / AP
Kergejõustik

Pühapäeval suri pärast võitlust raske haigusega vaid 34 aasta vanuselt edukas Iirimaa keskmaajooksja Ciara Mageean.

"Täna hommikul kell 6.30 kaotas oma armsatega ümbritsetud Ciara võitluse vähile," teatas sportlase konto ühismeedias. "Armastatud tütar, õde, abikaasa, sõber ja inspiratsiooniallikas paljudele - teda jäädakse sügavalt igatsema. Ar dheis Dé go raibh a hanam [iiri keeles: olgu tema hing jumala paremal käel]."

Mageaan teatas avalikkust oma võitlusest vähiga mullu suvel. Tänavu juunis andis ta intervjuu BBC-le, kus teatas, et tal on jäänud elada kaks kuni kolm aastat.

Mageean krooniti 2024. aastal Roomas 1500 meetri jooksu Euroopa meistriks. Varasemalt võitis ta samal distantsil nii hõbeda (2022) kui ka pronksi (2016). Nooruses tuli ta Tallinnas toimunud juunioride EM-il samal distantsil samuti hõbedale (2011).

Lisaks veel mitmeid tiitlivõistluste medaleid teeninud Mageaan jõudis sellele lähedale ka 2023. aasta maailmameistrivõistlustel Budapestis, aga siis tuli rahvusrekordist (3.56,61) hoolimata leppida neljanda kohaga.

Toimetaja: Siim Boikov

Kergejõustiku uudised

12:49

Kergejõustiku Euroopa meister suri vaid 34-aastaselt

29.10

TV 10: Art Aleksander Tatter nihutas sarja rekordit enam kui 400 punktiga

28.10

Magnus Kirt hakkab juhendama Soome odaviskajat

25.10

Eesti võitis viiendat aastat järjest murdmaajooksu Balti meistrivõistlused

24.10

Kaur Alle võitis sel nädalal teise ultrajooksu

24.10

TV 10: Üheksavõistluse võitis ka sulgpalli mängiv Risto Rajasaar

23.10

Laupäeval selgitatakse Järvakandis välja murdmaajooksu Balti meistrid

23.10

Maratoni olümpiavõitja ja maailmameister andis positiivse dopinguproovi

22.10

Kindla lõputa ultrajooksu MM-il oli Eesti edukaim Kaur Alle

22.10

Dokumente võltsinud tippmaratoonarile määrati pikk võistluskeeld

22.10

Kergejõustiku EM naaseb Helsingisse

22.10

VAATA | Noorte suusasari. Staadionijooks Viljandis

18.10

Latsepov jooksis Norras uue Eesti rekordi

16.10

TV 10: Kuuevõistluse võitjat Grettel Rodimat lahutas teisest vaid 18 punkti

15.10

Therese Johaug hakkab maratoonariks

13.10

TV 10: Stabiilne seeria tõstis Josefine Jooritsa kõigi aegade viiendaks

12.10

Siht ja Tuubel tulid Järvakandis murdmaajooksu Eesti karikavõitjaks

12.10

Teigamägi Nairobi MM-ist: Keenia soove ei saa lõpuni eirata

12.10

Leonid Latsepov ohustas Berliinis Eesti rekordit

11.10

Hussarid võitsid Viljandi linnajooksu

sport.err.ee uudised

14:33

VAATA OTSE | Hõbeda nimel heitlev Flora võõrustab Narva Transi Uuendatud

14:04

Sidney Crosby vallutab uusi tippe

13:08

Marc Marquez astus sammu kaheksanda MM-tiitli suunas

12:49

Kergejõustiku Euroopa meister suri vaid 34-aastaselt

12:33

Raieste klubi kogus Hispaanias rekordilise punktisaagi

12:16

Kolm päeva kestnud katsumus tõi Külli Sizaskile MM-tiitli

12:05

Rekordilähedane vabakava tõstis Mihhail Selevko GP-etapil pjedestaalile Uuendatud

11:02

Panter kaotas kodujääl eduseisust

10:32

Memphise võidumarss sai jätku

10:12

Tihe kalender nõuab korvpallurite füüsise täpset timmimist

09:48

Teist hooaega WNBA-s mänginud Golden State Valkyries krooniti meistriks

09:09

Hamilton jõudis Ferrari roolis uue tähiseni

08:14

Man City kaotas kõrgliigas teist korda järjest

00:14

Hein andis ülivõimsas hoos ründajale väravasöödu ja Werder tõusis viiendaks Uuendatud

31.10

Suurorg kerkis Poolas taas üleplatsimeheks

31.10

Stiven Aas võitis esimese eestlasena WBA Balti profipoksi meistrivöö

31.10

Isiklikku rekordit parandanud Petrõkina oli GP-etapil lühikavas kolmas

31.10

Eestis lõpetati ammulaskmise MK-sari: tõstame võistlustel maast neli tonni

31.10

Kalev jäi põnevusmängus Zellile alla, Viimsi kaotas avaveerandi 30 punktiga Uuendatud

31.10

ETV spordisaade, 31. oktoober

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo