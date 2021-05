Tiitlikaitsja Djokovic sai maratonmatšis raske võidu

Kolm tundi ja 18 minutit väldanud põnevusmatšiga tehti algust juba reedel. 22-aastane Kreeka esinumber Tsitsipas läks avasetti kahe servimurde toel 4:1 juhtima ning ehkki maailma viies number loovutas Djokovicile veel kolm geimi, jäi 6:4 peale noor kreeklane.

Teises setis kaotas initsiatiivi haaranud Tsitsipas küll avageimi, kuid murdis siis maailma esinumbri servi ning läks 2:1 juhtima. Kuigi kohtumine jäeti seejärel vihma tõttu pooleli, jätkas kreeklane heas hoos ka laupäeval. Rooma turniiri mullune võitja Djokovic jäi veel 1:3 ja 2:3 kaotusseisu, kuid pani siis viimaks oma paremuse maksma panna, võites kolm järjestikust geimi. Võitja selgus 12. geimis, kus Djokovic viigistas neljanda settpalliga seisu.

Otsustav kolmas sett osutus matši pikimaks, väldates tund ja 22 minutit. Taaskord läks Tsitsipas 3:1 juhtima, ent jällegi pööras 18-kordne slämmivõitja Djokovic kaotusseisu enda kasuks, haarates 4:3 edu. Tõeliselt võrdses vastasseisus oli Tsitsipas veel kümnendas geimis kahe punkti kaugusel matšivõidust, aga Djokovic murdis kahel korral kreeklase servi, võitis kolm viimast geimi ning murdis teise matšpalliga nelja parema hulka.

Poolfinaalis ootab Novak Djokovici ees itaallane Lorenzo Sonego (ATP 33.), kes alistas venelase Andrei Rubljovi (ATP 7.) 3:6, 6:4, 6:3. Teise finalisti selgitavad ameeriklane Reilly Opelka (ATP 47.) ja hispaanlane Rafael Nadal (ATP 3.).

