Zverev jõudis Wimbledonis kolmandasse ringi

Kui esimesed kaks setti kuulusid kindlamalt Zverevile, siis kolmandas õnnestus Royeril kasutada ära ainus talle kohtumise jooksul tekkinud murdevõimalus ja viia see kiiresse lõppmängu. Seal oli sakslane siiski kindlalt üle.

Järgmisena läheb värske Prantsusmaa lahtiste meister vastamisi maailma edetabelis 92. kohta hoidva ameeriklase Marcos Gironiga, keda sakslane võitis Wimbledonis ka tunamullu.

Maailma edetabelis kuuendat kohta hoidev Alex De Minaur (Austraalia) alistas prantslase Adrian Mannarino (ATP 40.) 6:3, 6:2, 6:2 ja seitsmes Taylor Fritz (USA) oli üle kaasmaalasest Patrick Kypsonist (ATP 113.) 6:2, 6:2, 7:5.

Edetabeli kümnes number ehk itaallane Flavio Cobolli loovutas küll seti, aga sai siiski jagu austraallasest James Duckworthist (ATP 79.) 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (7:3), 6:1.