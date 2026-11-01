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Üleplatsimees Jõesaar ei päästnud koduklubi kaotusest

Korvpall
Janari Jõesaar
Janari Jõesaar Autor/allikas: PGE Start Lublin
Korvpall

Välismaal mängivatel Eesti korvpallikoondislastel oli pühapäeval resultatiivne ja võidukas päev. Kõige säravama esituse tegi Janari Jõesaar, aga Maaja Bratka ei jäänud kaugele ja Artur Konontšuk ning Rostock alistasid Müncheni Bayerni.

Jõesaar alustas kohtumist vingelt, kui viis isikliku 8:0 spurdiga Lublini kodupubliku ees juhtima. Võõrustaja hoidis Dabrowa Gornicza klubi pigem tagaajaja rollis ning läks poolajapausile kolmepunktilise eduga ning juhtis ka suurema osa kolmandast veerandist, aga lubas otsustaval veerandil vastasel teha 9:2 spurdi.

Sellest august enam välja kaevata ei õnnestunud ja Lublin pidi leppima 89:96 (22:22, 23:20, 23:23, 21:31) kaotusega. Ühe võidu ja nelja kaotusega ollakse Poola kõrgliigas 14. tabelireal.

Jõesaar tegi suurepärase mängu ning kerkis 27 punktiga (kahesed 1/3, kolmesed 8/10, vabavisked 1/1) üleplatsimeheks. Lisaks jäi eestlase arvele viis lauapalli, neli resultatiivset söötu, kaks blokki ja üks vaheltlõige.

Eesti naiste koondise tsenter Maaja Bratka ning Manchester Basketball saavutasid Ühendkuningriigi kõrgliigas Cardiff Meti üle 96:79 (19:22, 31:24, 25:14, 21:19) võidu. Bratka tegi samuti vinge esituse, kogudes 26 punkti (kahesed 8/13, kolmesed 2/5, vabavisked 4/5), kaheksa lauapalli ja kolm korvisöötu.

Eestlanna koduklubi on võitnud kõik viis kohtumist ja on liigatabelis teisel kohal, liidrina jätkab samuti viis võitu kogunud Caledonia Gladiators.

Võidurõõmu sai tunda ka Artur Konontšuk, kes aitas Rostockil teenida Saksamaa kõrgliigas Müncheni Bayerni üle 69:67 (24:15, 14:25, 12:13, 19:14) võidu. Eesti koondise ääremees viskas 14 punkti (kahesed 3/6, kolmesed 2/6, vabavisked 2/2), haaras neli lauapalli ja tegi ühe vaheltlõike.

Euroliiga meeskonnale hooaja esimese kaotuse andnud Rostock sai kolme kaotuse kõrvale neljanda võidu ning jätkas Saksamaa kõrgliigas kaheksandal kohal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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