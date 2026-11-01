Järjekordse kaksikduubli kogunud Kotsar aitas Yokohama võidule

Yokohama tiim saavutas võõrsil Kawasaki Brave Thundersi vastu avaveerandil kümnepunktilise edu, kuid poolajapausiks jõudis võõrustaja kuue silma kaugusele. Brave Thunders pääses kolmandal veerandil ka juhtima, aga Yokohama sai veerandi lõpus hoo sisse ja läks otsustavale veerandile vastu kümnepunktilise eduga.

See edu paisus neljandal veerandil veel 16-punktiliseks, lõpusireeni kõlades jäi tabloole eestlase klubi 77:66 (20:12, 19:21, 20:16, 18:17) võit.

Kotsar viskas 30 minutiga 15 punkti (kahesed 7/11, vabavisked 1/1) ning haaras 13 lauapalli, neist viis ründelauas. Tegemist oli tema teise järjestikuse kaksikduubliga, sel hooajal on ta selliseid mänge teinud seitse tükki. Lisaks jäi tema arvele üks resultatiivne sööt ja üks viskeblokeering.

Yokohama resultatiivseimaks kerkis 18 punkti visanud jaapanlane Gakuto Arai, üleplatsimees oli aga 22 punkti ja seitse lauda kogunud Kawasaki keskmängija Aelx Kirk.

Yokohama on teeninud sel hooajal 14 mängus seitse võitu, B-liigas ollakse idakonverentsis seitsmendal kohal. Järgmine mäng toimub 7. novembril kodus Kobe Storksi vastu.