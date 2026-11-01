X!

Järjekordse kaksikduubli kogunud Kotsar aitas Yokohama võidule

Korvpall
Maik-Kalev Kotsar
Maik-Kalev Kotsar Autor/allikas: Yokohama B-Corsairs
Korvpall

Eesti korvpallikoondise tsenter Maik-Kalev Kotsar sai Jaapani kõrgliigas teist mängu järjest kirja kaksikduubli, aidates Yokohama hooaja seitsmendale võidule.

Yokohama tiim saavutas võõrsil Kawasaki Brave Thundersi vastu avaveerandil kümnepunktilise edu, kuid poolajapausiks jõudis võõrustaja kuue silma kaugusele. Brave Thunders pääses kolmandal veerandil ka juhtima, aga Yokohama sai veerandi lõpus hoo sisse ja läks otsustavale veerandile vastu kümnepunktilise eduga.

See edu paisus neljandal veerandil veel 16-punktiliseks, lõpusireeni kõlades jäi tabloole eestlase klubi 77:66 (20:12, 19:21, 20:16, 18:17) võit.

Kotsar viskas 30 minutiga 15 punkti (kahesed 7/11, vabavisked 1/1) ning haaras 13 lauapalli, neist viis ründelauas. Tegemist oli tema teise järjestikuse kaksikduubliga, sel hooajal on ta selliseid mänge teinud seitse tükki. Lisaks jäi tema arvele üks resultatiivne sööt ja üks viskeblokeering.

Yokohama resultatiivseimaks kerkis 18 punkti visanud jaapanlane Gakuto Arai, üleplatsimees oli aga 22 punkti ja seitse lauda kogunud Kawasaki keskmängija Aelx Kirk.

Yokohama on teeninud sel hooajal 14 mängus seitse võitu, B-liigas ollakse idakonverentsis seitsmendal kohal. Järgmine mäng toimub 7. novembril kodus Kobe Storksi vastu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

17:17

Järjekordse kaksikduubli kogunud Kotsar aitas Yokohama võidule

16:08

BC Pärnu alistas kodupubliku ees valitseva meistri

12:33

Raieste klubi kogus Hispaanias rekordilise punktisaagi

10:32

Memphise võidumarss sai jätku

10:12

Tihe kalender nõuab korvpallurite füüsise täpset timmimist

09:48

Teist hooaega WNBA-s mänginud Golden State Valkyries krooniti meistriks

31.10

Suurorg kerkis Poolas taas üleplatsimeheks

31.10

Kalev jäi põnevusmängus Zellile alla, Viimsi kaotas avaveerandi 30 punktiga Uuendatud

31.10

Teist poolaega kontrollinud Tartu lõpetas võõrsil VEF-i kaotuseta seeria

31.10

Kotsar tegi kaksikduubli ja Yokohama naasis võidurajale

31.10

Hermeti ja Dijoni ilus seeria lõppes

31.10

Golden State Warriors pööras nutuse alguse kindlaks võiduks

31.10

Žalgiris teenis Euroliigas kolmanda järjestikuse võidu

30.10

Viimsi pidi Ventspilsis kaotusega leppima

30.10

Prantsusmaa korvpallikoondis tuleb Eestisse kolme Euroliiga mehega

videod

sport.err.ee uudised

17:17

Järjekordse kaksikduubli kogunud Kotsar aitas Yokohama võidule

16:43

VIDEO | Flora lõi Narva Transile kaks vastuseta väravat

16:32

Hõbeda nimel heitlev Flora teenis Narva Transi üle võidu Uuendatud

16:08

BC Pärnu alistas kodupubliku ees valitseva meistri

15:46

Kaljulaid piirdus Abu Dhabis ühe matšiga

15:07

TÜ/Bigbank alustas võidu ja kaotusega

14:04

Sidney Crosby vallutab uusi tippe

13:08

Marc Marquez astus sammu kaheksanda MM-tiitli suunas

12:49

Kergejõustiku Euroopa meister suri vaid 34-aastaselt

12:33

Raieste klubi kogus Hispaanias rekordilise punktisaagi

12:16

Kolm päeva kestnud katsumus tõi Külli Sizaskile MM-tiitli

12:05

Rekordilähedane vabakava tõstis Mihhail Selevko GP-etapil pjedestaalile Uuendatud

11:02

Panter kaotas kodujääl eduseisust

10:32

Memphise võidumarss sai jätku

10:12

Tihe kalender nõuab korvpallurite füüsise täpset timmimist

loetumad

31.10

Isiklikku rekordit parandanud Petrõkina oli GP-etapil lühikavas kolmas

12:05

Rekordilähedane vabakava tõstis Mihhail Selevko GP-etapil pjedestaalile Uuendatud

12:49

Kergejõustiku Euroopa meister suri vaid 34-aastaselt

00:14

Hein andis ülivõimsas hoos ründajale väravasöödu ja Werder tõusis viiendaks Uuendatud

31.10

Ühel hüppel ebaõnnestunud Mihhal Selevko oli GP-etapi lühikavas viies

31.10

Teist poolaega kontrollinud Tartu lõpetas võõrsil VEF-i kaotuseta seeria

31.10

Stiven Aas võitis esimese eestlasena WBA Balti profipoksi meistrivöö

31.10

Karikavõitjaks tulnud Lehis: meil on Eesti võistlustel lastenurka vaja!

16:32

Hõbeda nimel heitlev Flora teenis Narva Transi üle võidu Uuendatud

31.10

Kalev jäi põnevusmängus Zellile alla, Viimsi kaotas avaveerandi 30 punktiga Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo