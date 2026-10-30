Federeri koduõuel kaotanud Djokovici ähvardab aastalõputurniirilt eemale jäämine

Djokovic langes kunagise konkurendi Roger Federeri sünnilinnas toimuval ATP 500 turniiril välja teises ringis, kui oli sunnitud tasavägise lahingu järel tunnistama sakslase Jan-Lennard Struffi (ATP 47.) 6:7 (4), 7:5, 7:6 (5) paremust. Djokovic oli seejuures võitnud kõik kaheksa eelmist omavahelist matši.

Novembri keskel Torinos toimuvale ATP aastalõputurniirile on endale koha kindlustanud Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz ja Ben Shelton, kusjuures Shelton pudenes samuti Baselis konkurentsist välja teises ringis, kaotades šveitslasele Jerome Kymile (ATP 222.) 3:6, 7:6 (4), 6:7 (1).

Kuna Sinner vigastuse tõttu sel aastal rohkem väljakule ei tule, siis kuulub viimane pilet praeguse seisuga punktitabelis üheksandal kohal olevale Rafael Jodarile. Djokovic paikneb punktitabelis 11. positsioonil ning tema viimane võimalus Jodariga vahet vähendada avaneb järgmisel nädalal algaval Pariisi Masters-sarja turniiril, kus serblane peab tegema tugeva esituse.

Djokovic on aastalõputurniiri võitnud rekordilised seitse korda, kuid nii mullu kui ka tunamullu jäi eemale vigastuse tõttu.