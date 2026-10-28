Glinka alistus esimese asetusega vastasele

Glinka läks loosi tahtel vastamisi esimesena asetatud prantslase Hugo Gastoniga (ATP 110.).

Esimesed kaks setti said lõpplahenduse tie-break'is: avasetis võitis Glinka 7:4 ja teises Gaston 7:5. Otsustavas setis alustas Gaston murdega, Glinka vastas kohe samaga, kuid seejärel ei võitnud eestlane ühtegi geimi ning oli sunnitud tunnistama vastase 6:1 paremust.

Kaotusest hoolimata tõuseb Glinka järgmisel nädalal Mark Lajali asemel Eesti esireketiks.