Glinka alistus esimese asetusega vastasele
Tennisist Daniil Glinka (ATP 157.) langes Brestis toimuval ATP Challenger 100 turniiril konkurentsist välja avaringis.
Glinka läks loosi tahtel vastamisi esimesena asetatud prantslase Hugo Gastoniga (ATP 110.).
Esimesed kaks setti said lõpplahenduse tie-break'is: avasetis võitis Glinka 7:4 ja teises Gaston 7:5. Otsustavas setis alustas Gaston murdega, Glinka vastas kohe samaga, kuid seejärel ei võitnud eestlane ühtegi geimi ning oli sunnitud tunnistama vastase 6:1 paremust.
Kaotusest hoolimata tõuseb Glinka järgmisel nädalal Mark Lajali asemel Eesti esireketiks.
Toimetaja: Henrik Laever