Malõgina ei pääsenud Glasgow's veerandfinaali

Kaheksanda paigutusega Malõgina jäi alla Saksamaa tennisistile Tessa Johanna Brockmannile (WTA 343.) 6:3, 4:6, 2:6. Matš kestis pisut üle kahe tunni.

Esimene sett algas mõnevõrra tavatult, kui kuuest esimesest servigemist koguni viis kuulusid vastuvõtjale. Malõgina leidis oma mängu varem ja võitis nii avaseti.

Teises setis murdis ta 2:1 ja 4:3 juhtima, aga otsustavatel momentidel oli Brockmann siiski parem ja päästis endale kolmanda seti.

Otsustavas setis murdis Malõgina taas kiirelt juhtima, aga mängu lõpp kuulus vastasele. Ta murdis kolm korda järjest Malõgina pallingu ka tagas koha veerandfinaalis.

Turniiri esimeses ringis oli Malõgina alistanud Hollandi tennisisti Anouck Vrancken Peetersi (WTA 366.) 6:2, 6:4.