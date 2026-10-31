Anikina vägev teekond lõppes poolfinaalis

Reedel esimese asetusega Caijsa Wilda Hennemanni (WTA 237.) konkurentsist välja lülitanud Anikina (WTA - ) kohtus laupäeval nelja parema seas neljandana asetatud hollandlanna Klara Veldmaniga (WTA 893.).

Esimeses setis murdis Anikina vastase pallingu juba kolmandas geimis ja läks ette 2:1. Anikina loovutas kohe järgmises geimis ise pallingu ja lubas seisul 3:4 vastasel veel ühe servimurde teha. Avasett kuulus Veldmanile numbritega 6:3.

Teises setis hoidsid mõlemad oma pallingut kuni seisuni 3:2, mil Anikinal õnnestus Veldmani palling murda kolmandal katsel. Paraku võitis vastane seejärel neli geimi järjest ning vormistas 6:4 setivõidu.

Anikina servis ühe ässa ja tegi kolm topeltviga, Veldman sai kirja ühe ässa ja viis topeltviga. Eestlanna realiseeris 11 murdepallist kaks ning tõrjus Veldmani seitsmest murdevõimalusest kolm. Kõikidest mängitud punktidest võitis Anikina 66 ja Veldman 76.

Anikina kogus Täbys karjääri esimesed WTA edetabelipunktid (6). Maailma edetabelisse pääsemiseks peab tennisist kas teenima edetabelipunkte vähemalt kolmel erineval turniiril (piisab ühest punktist igal turniiril - toim.) või koguma ühel turniiril vähemalt 10 edetabelipunkti.