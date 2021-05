Zverev lülitas Madridi turniiri viiekordse võitja Nadali konkurentsist

Turniiril esimest asetust omanud 34-aastane Nadal läks avasetis 2:2 viigiseisu järel 4:2 juhtima, murdes seejuures kümme aastat noorema Zverevi servi. Seejärel haaras initsiatiivi aga Saksamaa esireket, kes vastas kahe servimurde ja koguni nelja järjestikuse geimivõiduga.

Ka teises setis läks liivaväljakute kuningaks peetav Nadal juhtima, haarates 2:1 edu, ent jällegi jäi Madridi turniiri viiekordne meister noorema konkurendi vastu peatselt 2:4 kaotusseisu. 20-kordne slämmivõitja vähendas küll kahel korral kaotusseisu ühele geimipunktile, kuid lõppsõna jäi Zverevile, kes noppis Nadali vastu kolmanda järjestikuse võidu.

Võidukas Zverev servis tund ja 47 minutit kestnud matšis neli ässa ja tegi viis topeltviga, Nadali vastavad numbrid olid null ja kolm.

Nelja parema hulgas kohtub Alexander Zverev kolmandana asetatud austerlase Dominic Thiemiga (ATP 4.), kes võitis veerandfinaalis John Isnerit (ATP 39.) 3:6, 6:3, 6:4.

World No. 6 @AlexZverev is 1 of 28 players to defeat @RafaelNadal, @RogerFederer and @DjokerNole.



Zverev is 1 of 3 players to beat Nadal on clay, Federer on grass and Djokovic on hard. @Andy_Murray and @ThiemDomi are the others. #MMOpen