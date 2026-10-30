Tamm jõudis sel aastal neljandat korda paarismängus finaali

Kolmanda asetusega Kristjan Tamm ja jaapanlane Kosuke Ogura võitsid Singapuri WT M15 turniiri paarismängu poolfinaalis USA kaksikute paari Jayson ja Michael Blandot 7:6 (5), 6:3.

Esimeses setis läksid Ogura/Tamm kaks korda murdega ette (3:2 ja 6:5), aga mõlemal juhul ameeriklased viigistasid. Tie-break'is sai otsustavaks Ogura/Tamme minimurre seisul 5:4. Järgmise punkti vennad Blandod küll võitsid, aga Eesti-Jaapani paar lõpetas seti oma servipunktiga. Teises setis oli vaid üks murre, mille Ogura/Tamm tegid seisul 4:3, vahendab Tennisnet.ee.

Tamm/Ogura kohtuvad finaalis Muhammad Rifqi Fitriadi (Indoneesia) ja Seonyong Haniga (Lõuna-Korea).

Tamm jõudis sel aastal paarismängu finaali neljandat korda. Suvel võitis Tamm kaks turniiri (Vaasa ja Rzeszow) koos Markus Mölderiga ning jõudis Taipeis finaali koos Grigori Lomakiniga (Kasahstan), kuid seal nad kaotasid. Varem on Tamm võitnud WT paarismängu turniiri korra 2022. aastal ja kaks korda 2025. aastal.