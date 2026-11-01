Bunker Partner jätkab kaotuseta, Hagalaz sai meistriliigas esimese võidu

FC Bunker Partner alistas neljandas voorus pühapäeva õhtul kodus 20:4 (14:2) Jõhvi FC Phoenixi, kelle mängijatel oli jalgades veel laupäevane Eesti meistrivõistluste B-esiliiga võidukas kohtumine, kus kindlustati edasipääs esiliigasse.

Bunker Partneri kasuks lõid värava kaheksa mängijat, neist edukaimana sai kuus tabamust kirja Anton Pfening, neli väravat lõi pühapäevane sünnipäevalaps Denis Vnukov.

Teises pühapäevases mängus oli Pärnu SJK Hagalaz võõrsil 2:0 (2:0) parem Saku Sportingust. Eelmisel hooajal esiliiga võitmisega meistriliigasse tõusnud pärnakatele oli see meistriliigas kahe kaotuse kõrvale esimene võit. Võidule aluse pannud väravad löödi esimese seitsme minutiga.

Neljanda vooru avakohtumine Narva United Coolbet - Tartu Ravens Futsal oli laupäeval Narvas lõppenud 3:3 (2:3) viigiga. Kaks väravat lõi Narva kasuks Anton Komarov ja Tartu kasuks Temari Nuuma.

Põhiturniiri paremusjärjestus (3-4/15): 1. FC Bunker Partner 12, 2. Ravens Futsal 8, 3.-4. Saku Sporting ja Narva United Coolbet 4, 5. SJK Hagalaz 3, 6. FC Phoenix 0 punkti.

Novembri teisel nädalavahetusel on paljude klubide mängijad seotud 6.-8. novembrini toimuva Eesti saalijalgpallikoondise laagriga, mis lõpeb pühapäeval, 8. novembril Saku gümnaasiumi spordihoones kell 14.30 sõpruskohtumisega Soome meistriliiga klubiga Tampere VehU.

Samal päeval peetakse ka üks mäng meistriliigas, kus Pärnus võõrustab SJK Hagalaz 9. vooru mängus Narva klubi.

5. vooru kohtumised peetakse 13.-15. novembrini Sakus, Tartus ja Jõhvis.