Neel ja Olmos langesid Tokyos konkurentsist

Neel ja Olmos jäid alla paarile Tereza Mihalikova (Slovakkia) - Olivia Nicholls (Suurbritannia) 2:6, 4:6. Neel ja Olmos jõudsid kohtumise jooksul vaid korra murdepallini, aga seda realiseerida ei suutnud.

Esimeses ringis alistasid Neel ja Olmos paari Shuko Aoyama (Jaapan) - Liang En Shuo (Taiwan) 4:6, 6:4, 10:8.