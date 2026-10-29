Neel ja Olmos langesid Tokyos konkurentsist
Eesti tennisist Ingrid Neel ja tema mehhiklannast mängupartner Giuliana Olmos piirdusid Tokyos toimuval WTA turniiril naispaarismängu veerandfinaaliga.
Neel ja Olmos jäid alla paarile Tereza Mihalikova (Slovakkia) - Olivia Nicholls (Suurbritannia) 2:6, 4:6. Neel ja Olmos jõudsid kohtumise jooksul vaid korra murdepallini, aga seda realiseerida ei suutnud.
Esimeses ringis alistasid Neel ja Olmos paari Shuko Aoyama (Jaapan) - Liang En Shuo (Taiwan) 4:6, 6:4, 10:8.
Toimetaja: Siim Boikov