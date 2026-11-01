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HC Panter sai teises kohtumises Vilniuselt revanši

Jäähoki
Tallinna HC Panter - Vilniuse Hockey Punks
Tallinna HC Panter - Vilniuse Hockey Punks Autor/allikas: Catherine Kõrtsmik
Jäähoki

Tallinna HC Panter teenis jäähoki Balti liigas hooaja seitsmenda võidu, kui alistas kodujääl Vilniuse Hockey Punksi 5:2.

Laupäeval Vilniuse paremust tunnistama pidanud Panter läks teises mängus juhtima varakult, kui Maksim Lovkov pärast esimest minutit värava viskas. Vilnius jõudis avakolmandiku lõpus ka viigini, aga Hendrik Paul Laosma saatis sekundid enne sireeni veel ühe litri väravasse ja viis Panteri juhtima 2:1.

Teisel perioodil tegi Marek Potšinok kaks korda skoori ja kasvatas Panteri edu kolmele väravale. Vilnius lihvis kolmandiku lõpus vahet ühe värava võrra väiksemaks, aga Erik Nevolaianen viskas kolmandal perioodil veel ühe litri Leedu klubi väravasse ja vormistas sellega Panterile 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) võidu.

Lisaks kaks väravat visanud Potšinokile sai kaks resultatiivsuspunkti kirja ka Laosma, kes tegi lisaks oma tabamusele veel ühele eeltööd. Georg Vladimirov tegi Panteri väravas 20 tõrjet.

Panter on võitnud sel hooajal 13 mängust seitse, ühe neist lisaajal. 16 punktiga jätkatakse liigatabelis kolmandal real, esikohal on Kiievi Capitals (22 p) ja teisel kohal Riia HK Mogo (21 p).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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