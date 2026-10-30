Zverevist saab maailma esireket järgmisel esmaspäeval

Zverev alistas Viinis 16 parema seas hollandlase Tallon Griekspoori (ATP 50.) 6:4, 7:5. Sakslane lõi 11 ässa, võitis oma esimeselt servilt 90 protsenti mängitud punktidest ning ei seisnud ise silmitsi ühegi murdepalliga. Veerandfinaalis läheb ta vastamisi Suurbritannia esindaja Arthur Feryga (ATP 35.), kes oli teises ringis 6:4, 5:7, 6:4 üle itaallasest Lorenzo Musettist (ATP 26.).

29-aastasest Zverevist saab 30. mees, kes omanud maailma esireketi staatust. Seejuures on ta Boris Beckeri järel teine sakslasest esinumber. "Loomulikult on väga eriline tunne. See on midagi muud kui turniiri võitmine. Olin mitmel põhjusel väga keskendunud ja motiveeritud, aga kindlasti oli maailma esireketiks saamine põhjus number üks. Mängisin väga hea mängu ja olen selle üle väga õnnelik," rääkis Zverev matši järel.

Senine esinumber Jannik Sinner langeb esmaspäeval teisele positsioonile, kolmandal kohal jätkab Carlos Alcaraz.

Neljapäeval sai ühtlasi selgeks, et naiste edetabelis lõpetab aasta maailma esireketina Jelena Rõbakina. Ta võitis Tokyos toimuval WTA 500 taseme turniiril teises ringis kaasmaalast Julia Putintsevat (WTA 67.) 6:2, 6:3. Rõbakina tõusis edetabeli tippu juba septembris pärast USA lahtiseid meistrivõistlusi.