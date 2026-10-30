X!

Zverevist saab maailma esireket järgmisel esmaspäeval

Tennis
Alexander Zverev koos oma isaga.
Alexander Zverev koos oma isaga. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Saksamaa tennisist Alexander Zverev (ATP 2.) jõudis neljapäeval Viinis toimuval ATP 500 taseme turniiril veerandfinaali ja tõuseb tänu sellele juba esmaspäeval maailma esireketiks.

Zverev alistas Viinis 16 parema seas hollandlase Tallon Griekspoori (ATP 50.) 6:4, 7:5. Sakslane lõi 11 ässa, võitis oma esimeselt servilt 90 protsenti mängitud punktidest ning ei seisnud ise silmitsi ühegi murdepalliga. Veerandfinaalis läheb ta vastamisi Suurbritannia esindaja Arthur Feryga (ATP 35.), kes oli teises ringis 6:4, 5:7, 6:4 üle itaallasest Lorenzo Musettist (ATP 26.).

29-aastasest Zverevist saab 30. mees, kes omanud maailma esireketi staatust. Seejuures on ta Boris Beckeri järel teine sakslasest esinumber. "Loomulikult on väga eriline tunne. See on midagi muud kui turniiri võitmine. Olin mitmel põhjusel väga keskendunud ja motiveeritud, aga kindlasti oli maailma esireketiks saamine põhjus number üks. Mängisin väga hea mängu ja olen selle üle väga õnnelik," rääkis Zverev matši järel.

Senine esinumber Jannik Sinner langeb esmaspäeval teisele positsioonile, kolmandal kohal jätkab Carlos Alcaraz.

Neljapäeval sai ühtlasi selgeks, et naiste edetabelis lõpetab aasta maailma esireketina Jelena Rõbakina. Ta võitis Tokyos toimuval WTA 500 taseme turniiril teises ringis kaasmaalast Julia Putintsevat (WTA 67.) 6:2, 6:3. Rõbakina tõusis edetabeli tippu juba septembris pärast USA lahtiseid meistrivõistlusi.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

08:32

Zverevist saab maailma esireket järgmisel esmaspäeval

29.10

Malõgina ei pääsenud Glasgow's veerandfinaali Uuendatud

29.10

Neel ja Olmos langesid Tokyos konkurentsist

29.10

Tamm jõudis Singapuris paarismängu poolfinaali

29.10

Heas hoos Anikina sai Rootsis ka teise ülikindla võidu

28.10

Glinka alistus esimese asetusega vastasele

28.10

Malõgina jõudis teise ringi ka üksikmängus

28.10

14-aastane Anikina teenis karjääri esimese võidu profiturniiri põhitabelis

28.10

Zverev päästis noore hispaanlase vastu neli matšpalli, Alcaraz pääses kergemalt

28.10

41-aastane Wawrinka tõmbas kodupubliku ees karjäärile joone alla

28.10

Malõgina võitis paarismängus, Anikina pääses Rootsis põhiturniirile

27.10

Venus Williams kaotas endast 28 aastat nooremale vastasele

27.10

Tamm alustas Singapuri turniiri topeltvõiduga

27.10

Pikalt pausilt naasnud Holger Rune sai viimaks võidu

27.10

Ingrid Neel jõudis Tokyos veerandfinaali

multimeedia

sport.err.ee uudised

09:08

Veesaare koduklubi tõmbas kehvale seeriale pidurit

08:32

Zverevist saab maailma esireket järgmisel esmaspäeval

08:00

Kuusk ja Polonia alistasid karikasarjas kõrgliigaklubi

29.10

Grünmanni, Lassi ja Asi klubid said eurosarjas lüüa

29.10

Tartu Bigbank on alustanud hooaega kahe 3:0 võiduga

29.10

Kaare ja Lill saavutasid Šveitsi MK-etapil viienda koha

29.10

Malõgina ei pääsenud Glasgow's veerandfinaali Uuendatud

29.10

Vene korvpallikoondise peatreener ERR-ile: ma ei põgene oma kohustuste eest Uuendatud

29.10

ETV spordisaade, 29. oktoober

29.10

Edu maha mänginud Eesti kurlingunaiskond kaotas Šotimaale

29.10

Serviti tõusis meistriliigas ainuliidriks

29.10

Maailmarekord tõi Põhja-Korea tõstjale teise MM-tiitli

29.10

Bayerni peatreener Kompany sai haiglast välja

29.10

Eesti võrkpalli noortekoondis alistas Poola eakaaslased 3:0

29.10

Viimasel kohal asuv Rooba klubi võitis

29.10

Keila Basketi peatreener Peep Pahv sai juhendamiskeelu Uuendatud

29.10

Man City ja Liverpool said penaltite abil edasi

29.10

Rühmvõimlejate eesmärk MM-il: puhtad esitused ja riikide arvestuses medal

29.10

Neel ja Olmos langesid Tokyos konkurentsist

29.10

Tamm jõudis Singapuris paarismängu poolfinaali

loetumad

29.10

Vene korvpallikoondise peatreener ERR-ile: ma ei põgene oma kohustuste eest Uuendatud

29.10

Keila Basketi peatreener Peep Pahv sai juhendamiskeelu Uuendatud

29.10

Allar Raja: Eesti sport ei vaja ainult uusi hooneid, vaid rohkem koostööd

29.10

Heas hoos Anikina sai Rootsis ka teise ülikindla võidu

28.10

Tartu Ülikool alistas lisaajal Kreeka klubi, Pärnu kaotas napilt

28.10

Flora ja Chelsea noored leppisid avamängus viiki

28.10

Bigbank/Kalev mängis Manchesteris suure edu maha

29.10

Antetokounmpo ja Adebayo vedasid Miami lõpuks esimese võiduni

29.10

TV 10: Art Aleksander Tatter nihutas sarja rekordit enam kui 400 punktiga

29.10

Maailmarekord tõi Põhja-Korea tõstjale teise MM-tiitli

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo