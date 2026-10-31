Teist poolaega kontrollinud Tartu lõpetas võõrsil VEF-i kaotuseta seeria

Kodumeeskond VEF tabas avaveerandil viskeid 58-protsendilise täpsusega ja võitis selle 34:25; teisel perioodil said mõlemad meeskonnad läbi rõnga ühe kaugviske, aga Riia meeskonna eduseis kasvas kolm minutit enne pikale vaheajale minekut ka 14-punktiliseks.

Tartu tuli riietusruumist välja aga sootuks teise hingamisega, hoidis VEF-i teise poolaja esimesed neli minutit nullil ning jõudis selle ajaga kolme punkti kaugusele. Kolmas periood kuulus tartlastele skooriga 18:9 ja Mack Smith-Mcewen viis siis otsustava veerandaja alguses Tartu oma kaugviskega juhtima 63:61.

Seda edu külalised enam mängu lõpuni käest ei andnudki. VEF jõudis veel korra viigini, aga siis tabas kaugelt Martin Paasoja ning Maidoh ja Omar El-Sheikh realiseerisid vabavisked, mis tõid tabloole Tartu eduseisu 73:65. Tartu ei lasknud võõrustajaid lähedale ning lõpuks läks kirja 86:74 võit ehk teise poolaja võitis Tartu Ülikool 46:23.

Kolm päeva varem eurosarjas Kreeka klubi Iraklise lisaajal alistanud Tartu tabas väljakult viskeid 39- ja VEF 41-protsendiliselt, küll sai Tartu läbi korvirõnga neli kaugviset ja kuus vabaviset enam. Tartu kasuks viskas El-Sheikh 20 punkti ja võttis 11 lauapalli, Smith-Mcewen ja Keith Palek lisasid 15 punkti ja seitse resultatiivset söötu.

Kolmanda järjestikuse võidu teeninud Tartu on tabelis viie võidu ja kahe kaotusega viiendal kohal, VEF sai tabelisse esimese kaotuse. Ainsana jätkab täiseduga nüüd Riia Zelli, kes oli laupäeval 93:87 üle Bigbank/Kalevist.

Tabeliseis:

1. Riia Zelli 7-0

2. Riia VEF 7-1

3. Valmiera 6-1

4. Ventspils 6-2

5. Tartu 5-2

6. TalTech 6-3

7. Bigbank/Kalev 4-3

8. Riia Juuniorid 3-3

9. Ogre 3-4

10. Pärnu 2-3

11. Keila KK 3-5

12. Liepaja 2-5

13. Viimsi 1-8

14. Läti Ülikool 1-8

15. Keila Basket 0-8