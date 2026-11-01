Hõbeda nimel heitlev Flora teenis Narva Transi üle võidu

Tallinna FC Flora alistas koduses jalgpalli Premium liigas JK Narva Transi 2:0 ning püsis sellega hõbemedali heitluses. Võidulisa teenis ka Nõmme Kalju, kes alistas võõrsil FC Kuressaare 1:0.

Kohtumine Flora ja Transi vahel algas üsnagi tagasihoidlikult ja esimesel poolajal suuri võimalusi ei tekkinudki. Pealinnaklubi tuli aga teiseks poolajaks väljakule uue energiaga ja pani Narva kaitse surve alla, jõudes 69. minutil lõpuks pärale, kui Vladislav Kreida ilusa kauglöögiga väravaarve avas.

Seitse minutit hiljem tegi skoori ka Sergei Zenjov, kelle pealöök viis Flora juhtima 2:0. Narva meeskond jäi 82. minutil veel kümnekesi, kui German Šlein teise kollase kaardiga riietusruumi saadeti. Flora sai enne mängu lõppu veel paar head võimalust, aga väravalisa ei sündinud ja kohtumine lõppes Flora 2:0 võiduga.

"Oluline on see, et suutsime kaitses hoida stabiilsust ja distsipliini. Kogu mängu peale oli üks moment, kus Kaur (Kivila, väravavaht - toim) pidi päästma meid," rääkis Flora peatreener Karl Mööl. "Teisel poolajal hakkasid mõned momendid tekkima ja võib-olla mõni parem olukord sisse ei läinud, aga Kreida löök oli hea ja võttis pingeid maha. Teine värav tuli kiiresti järele. Kõige tähtsam oli see, et kaitse oli väga korralik."

"Iga võit on väga oluline! Ei ole kerge periood olnud, aga me lähme lõpuni ja võitleme lõpuni. Paidega mängus on võimalus teine koht ära võtta, mul on heameel, et jätsime omale selle võimaluse," lisas Mööl.

Päeva esimeses kohtumises alistas Nõmme Kalju kodus FC Kuressaare 1:0. Mängu ainsa värava lõi 48. minutil Mattias Männilaan. Sellega hoiab Kalju end medalikonkurentsis ja Kuressaare püsib viimase vooru eel üheksandal kohal, mis tähendaks üleminekumänge Viimsiga.

Koduses kõrgliigas on jäänud pidada veel üks mänguvoor, 7. novembril peetakse samal ajal viis kohtumist. Seejuures selgubki hõbemedalist Paide Linnameeskonna ja FC Flora mänguga, Flora vajab hõbemedali saamiseks igal juhul võitu.

Tabeliseis

1. Levadia 90 punkti

2. Paide 63

3. Flora 61

4. Kalju 60

5. Tammeka 53

6. Harju Laagri 47

7. Nõmme United 37

8. Pärnu 37

9. Kuressaare 36

10. Narva 20

Enne mängu

Floral on kaks vooru enne meistrisarja lõppu kolmandana 58 punkti ja hõbedalootuse säilitamiseks on vaja teenida kindlasti kolm, sest Paide asub hetkel 63 punkti peal ja Kesk-Eesti klubil on pidada veel üks kohtumine. Narval on aga kõik lootused läinud ja ees ootab esiliigasse langemine.

Aprillis Premium liiga kohtumises sai Flora kindla 6:0 võitu ja mai alguses Tipneri karikavõistlustel tagasihoidlikuma 1:0 võidu. Paar nädalat hiljem taas Premium liigas alistati aga Narva võõrsil 3:0, aga septembris tuli piirilinnas leppida 2:2 viigiga.

Nädala sees toimunud karikamängus oli Flora suurelt 10:1 üle Tallinna Kalevi järelkasvuvõistkonnast, aga Narva pidas teisipäeval liigamängu kodus Nõmme Unitediga, mille kaotas 0:1.

"Karikamängus saime natuke väravate löömist harjutada ja nüüd on vaja see oskus ka Narva Transi vastu kaasa võtta," sõnas Flora treener Aiko Orgla. "Hooaja lõpp läheneb ja tabeliseis on päris põnev. Nüüd tuleb keskenduda eelseisvale mängule. Peame vältima kaitses igasuguseid rumalusi. Kui suudame seda teha, siis tahaks uskuda, et vajalik arv punkte tuleb tabelisse juurde."

Transi juhendaja David Campana sõnul väärib meeskond oma saatusest enamat. "Mängijad näitavad igal hetkel oma professionaalsust ja võitlevad lõpuni. Tulemused ei ole peegeldanud meie pingutusi ning mõnikord võib jalgpall olla julm, kuid usun, et oleme midagi enamat ära teeninud," ütles ta.

"Pühapäeval tahaksin väga näha, et teeksime suurepärase esituse ja saavutaksime võidu. See võib tulla hiljem, kui oleksime soovinud, kuid see on võit, mida me kõik vajame. Jätkame selle nimel võitlemist."