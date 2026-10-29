Tamm jõudis Singapuris paarismängu poolfinaali

Ogura ja Tamm alistasid Singapuri tennisisti Shaheed Alami ja Suurbritanniat esindava Felix Mischkeri 6:4, 6:2, kirjutab Tennisnet.ee. Mäng kaldus Ogura ja Tamme kasuks avaseti seisult 4:4, enne seda polnud kumbki oma servi kaotanud. Teises setis spurtis Jaapani - Eesti paar ette seisult 1:1, võites neli geimi järjest. Vastastel oli mängu jooksul vaid üks kasutamata murdepall ja seegi seisul 40:40.

Poolfinaalis kohtuvad Ogura ja Tamm USA kaksikute paari Jayson ja Michael Blandoga, kes neljapäeval said raske võidu esimesena asetatud paari üle.

Üksikmängus oli Tammel (ATP 1046.) häid šansse võita turniiril esimesena asetatud M Rifqi Fitriadit (Indoneesia, ATP 536.), sest ta juhtis otsustavas setis murdega, kuid kaotas 2:6, 6:4, 4:6. Kui esimeses setis oli vastase paremus selge, siis teises setis suutis Tamm Fitriadi servi murda viiendas geimis, kus ta oli kaua tagaajaja osas, kuid indoneeslane ei suutnud kolme geimpalli realiseerida.

Seejärel läks Tamm ka otsustavas setis ette 3:1. Seisul 4:2 oli tal kasutada murdepall, aga Fitriadi võitis servigeimi ja siis murdis Tamme servi järgmises geimis. Seisul 4:5 oli Tamm veel 30:0 ees, kuid kaotas neli viimast punkti. Tamm võitis selles mängus ässad 13:1, aga sai esimeselt servilt ikkagi vähem punkte kui vastane.