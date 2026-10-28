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Malõgina jõudis teise ringi ka üksikmängus

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Eupago Porto Open/Facebook
Tennis

Eesti esireket Elena Malõgina (WTA 286.) jõudis Glasgow's toimuval W75 turniiril teise ringi ka üksikmängus.

Üksikmängus kaheksandana asetatud Malõgina kohtus kolmapäeval avaringis hollandlanna Anouck Vrancken Peetersiga (WTA 366.) ning võitis veidi vähem kui poolteist tundi kestnud matši 6:4, 6:2. Malõgina tormas esimeses setis kahe murde abil ette 4:1. Teises setis pööras Malõgina 0:2 kaotusseisu 4:2 eduks.

16 parema seas läheb Malõgina vastamisi sakslanna Tessa Johanna Brockmanniga (WTA 343.), kes oli 6:1, 6:3 üle kaasmaalasest Mina Hodzicist (WTA 290.).

Teisipäeval alustas Malõgina paarismängu veenvalt ja koos Amelia Rajeckiga (Suurbritannia) võitsid nad avaseti seisult 4:4 Megan Mae Rooti (USA) ja Ares Teixido Garcia (Hispaania) vastu kaheksa geimi järjest, seega mängu 6:4, 6:0. Malõgina ja Rajecki on turniiril teisena asetatud.

Toimetaja: Henrik Laever

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