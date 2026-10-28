Malõgina jõudis teise ringi ka üksikmängus

Üksikmängus kaheksandana asetatud Malõgina kohtus kolmapäeval avaringis hollandlanna Anouck Vrancken Peetersiga (WTA 366.) ning võitis veidi vähem kui poolteist tundi kestnud matši 6:4, 6:2. Malõgina tormas esimeses setis kahe murde abil ette 4:1. Teises setis pööras Malõgina 0:2 kaotusseisu 4:2 eduks.

16 parema seas läheb Malõgina vastamisi sakslanna Tessa Johanna Brockmanniga (WTA 343.), kes oli 6:1, 6:3 üle kaasmaalasest Mina Hodzicist (WTA 290.).

Teisipäeval alustas Malõgina paarismängu veenvalt ja koos Amelia Rajeckiga (Suurbritannia) võitsid nad avaseti seisult 4:4 Megan Mae Rooti (USA) ja Ares Teixido Garcia (Hispaania) vastu kaheksa geimi järjest, seega mängu 6:4, 6:0. Malõgina ja Rajecki on turniiril teisena asetatud.