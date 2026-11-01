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Pärnu VK alistas tabelitippude duellis RSU

Võrkpall
Foto: Pärnu VK
Võrkpall

Pärnu VK sai võrkpalli Elme Messer meeste Balti liigas olulise 3:1 võidu põhirivaali Robeszardse/Riia Stradinsi Ülikooli üle.

Pärnu võitis esimese geimi 26:24 ning teise 25:16, aga loovutas kolmanda geimi tulemusega 21:25. Neljandas geimis õnnestus Läti klubi üle 26:24 võit võtta ning sellega kokkuvõttes 3:1 võit vormistada.

"Suutsime täitsa servida. Geimid, mis me võitsime, oli meil korralik serv. Vastasel on väga kvaliteetne sidemängija, kelle vastu peab serviga hea mängu tegema, et natukenegi seda rütmi lõhkuda," rääkis Pärnu peatreener Rainer Vassiljev ERR-ile. "Vastane mängis hästi lihtsat mängu. Oli teada, et kõik pallid lähevad sinna nelja peale lähevad. Natuke hakkasime käsi vehkima ja ei olnud korrektsed. Kui suutsime blokis korrektsed olla, saime ka punkte ja pidurdusi. Tahtmine oli liiga suur, teinekord blokis kipub nii olema. Kui tead ja tahad, siis hakkad proovima kõike teha."

Pärnul on nüüd liigatabelis kirjas täisedu ja kolm võitu ning sellega ollakse esikohal. Seni samuti kahe võidu peal olnud Läti klubile oli see esimene kaotus, vahendab Volley.ee.

Pärnu meeskonna parim oli rünnakul 20 punkti (+12) toonud Emerson Alexander Rodriguez, Gabriel Andrade Franco panustas 18 (+11) ning Taavet Leppik ja Toms Švans lisasid kumbki 11 silma (+4 ja +10). RSU edukaim oli 27 punktiga (+15) Janis Teikmanis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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