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Hamilton jõudis Ferrari roolis uue tähiseni

Vormelisport
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Vormelisport

Vormel-1 maailmameistrivõistluste etapil Mehhikos sõitis esimest korda pärast 2023. aastat parima stardikoha välja Ferrari piloot Lewis Hamilton (1.16,514), kes edestas kvalifikatsioonis vaid üheksa tuhandikuga Mercedese kolleegi George Russellit.

Tegemist oli Hamiltoni karjääri 105. parima stardikohaga F1 sarjas, aga alles esimesega Ferrari värvides. Vastavas arvestuses on ta ülekaalukalt kõigi aegade parim, sest Michael Schumacher teenis 68 ja Ayrton Senna 65 parimat stardikohta.

Ühtlasi sai temast 41 aasta vanuses kõige eakam sel positsioonil olija pärast 1982. aastat, kui ameeriklane Mario Andretti suutis Monzas sama 42-aastaselt.

Teisest reast lähevad pühapäeval teele tema meeskonnakaaslane Charles Leclerc (Ferrari; +0,119) ja Kimi Antonelli (+0,193) ning kolmandast Max Verstappen (Red Bull; +0,178) ja Lando Norris (McLaren; +0,310). Verstappen oli küll Antonellist kiirem, aga peab treeningul intsidendi tõttu Liam Lawsoniga (Racing Bulls) ühe koha loovutama.

Lawsonil endal läks veelgi kehvemalt. Verstappeniga juhtumi tõttu pidi ta niigi oma kaheksanda koha vahetama üheksanda vastu, aga tehnilises kontrollis leiti masinal puudusi, mistõttu langetati uusmeremaalane koguni viimaseks.

Kuigi Antonelli stardib neljandalt kohalt, siis on tal pühapäeval suur võimalus kindlustada maailmameistritiitel, sest vaja on teenida kõigest üheksanda koha punktid. 20-aastaselt saaks itaallasest ühtlasi sarja kõigi aegade noorim maailmameister.

Toimetaja: Siim Boikov

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