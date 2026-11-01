Hamilton jõudis Ferrari roolis uue tähiseni

Tegemist oli Hamiltoni karjääri 105. parima stardikohaga F1 sarjas, aga alles esimesega Ferrari värvides. Vastavas arvestuses on ta ülekaalukalt kõigi aegade parim, sest Michael Schumacher teenis 68 ja Ayrton Senna 65 parimat stardikohta.

Ühtlasi sai temast 41 aasta vanuses kõige eakam sel positsioonil olija pärast 1982. aastat, kui ameeriklane Mario Andretti suutis Monzas sama 42-aastaselt.

Teisest reast lähevad pühapäeval teele tema meeskonnakaaslane Charles Leclerc (Ferrari; +0,119) ja Kimi Antonelli (+0,193) ning kolmandast Max Verstappen (Red Bull; +0,178) ja Lando Norris (McLaren; +0,310). Verstappen oli küll Antonellist kiirem, aga peab treeningul intsidendi tõttu Liam Lawsoniga (Racing Bulls) ühe koha loovutama.

Lawsonil endal läks veelgi kehvemalt. Verstappeniga juhtumi tõttu pidi ta niigi oma kaheksanda koha vahetama üheksanda vastu, aga tehnilises kontrollis leiti masinal puudusi, mistõttu langetati uusmeremaalane koguni viimaseks.

Kuigi Antonelli stardib neljandalt kohalt, siis on tal pühapäeval suur võimalus kindlustada maailmameistritiitel, sest vaja on teenida kõigest üheksanda koha punktid. 20-aastaselt saaks itaallasest ühtlasi sarja kõigi aegade noorim maailmameister.