Malõgina pidi finaalis leppima kaotusega

Eesti esireket Elena Malõgina ja britt Amelia Rajecki kaotasid Šotimaal Glasgow's toimunud W75 turniiril paarismängu finaalis Angella Okutoyile (Keenia) ja Savannah Dada-Mascollile (Suurbritannia) 3:6, 3:6.

Malõgina ja Rajecki alustasid finaali hästi ning asusid tänu servimurdele juhtima 3:1. Edu siiski hoida ei õnnestunud ning vastased võitsid viis geimi järjest, kindlustades avaseti 6:3.

Sarnane stsenaarium kordus teises setis, kus Eesti-Briti paar pääses ette 2:0, kuid kaotas seejärel kahel korral oma servigeimi. Okutoyi ja Dada-Mascoll võitsid ka teise seti 6:3.

Malõginal jäi saavutamata karjääri esimene W75 taseme tiitel. Seni on eestlanna võitnud World Tennis Touril 13 paarismänguturniiri: viis W15, neli W25, kaks W35 ja kaks W50 kategoorias.