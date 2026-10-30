Alcaraz jätkas Viinis võidukalt, Zverev loovutas vaid kaks geimi

Alcaraz võitis Pauli vastu avaseti 6:4 ning vajas teises setis lõppmängu, kuid teenis ameeriklase üle 7:6 (2) võidu ja tagas sellega koha poolfinaalis. Hispaanlane lõi tunni ja 50 minutit kestnud kohtumise jooksul viis ässa ja ei teinud ühtki topeltviga, Pauli arvele jäi kolm ässa ja üks topeltviga.

"Mängisime väga vägevaid punkte, head vahetused ja head löögid. Olen võidu üle väga õnnelik, sellised matšid on väga nauditavad. Ausalt öeldes olen Tommy fänn. Mulle meeldib, kuidas ta mängib," kiitis Alcaraz pärast mängu vastast. "Olen oma esituse üle õnnelik, mängisin hästi."

Alcaraz on ATP 500 turniiridel võitnud 24 matši järjest, 14 neist on tulnud sel aastal. Poolfinaalis ootab teda ees paras pähkel: võiduseeria jätkamise ees seisab venelane Daniil Medvedev, kes alistas prantslase Adrian Mannarino (ATP 73.) 6:2, 6:3. Alcaraz ja Medvedev on varasemalt kokku läinud üheksal korral, hispaanlane on võitnud kuus matši.

Reedel käis Viinis väljakul ka järgmisel nädalal maailma edetabeli tippu kerkiv Alexander Zverev (ATP 2.), kes tõestas oma taset, kui alistas veerandfinaalis briti Arthur Fery (ATP 35.) lausa 6:0, 6:2. Zverev läheb poolfinaalis vastamisi kas itaallase Matteo Berrettini (ATP 48.) või austraallase Alex De Minauriga (ATP 10.).