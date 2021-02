Kontaveit rangest karantiinist pääsemisest: iga väike asi tegi megarõõmsaks

"Huvitav olukord. Löökide ja liikumise mõttes tundsin end väljakul täiesti okeilt. Tegin toas ka ikka mitu korda päevas trenni, ei passinud niisama voodi peal. Nii palju kui võimalik oli, ma neid võimalusi seal toas olles kasutasin. Aga esimest korda nende päevade jooksul, kui olen sealt toast väljas olnud, oli päike," rääkis Kontaveit pärast matši Eesti ajakirjanikele. "Eriti teises setis tundsin, et päike võttis mult nii palju energiat ja need geimid olid kuidagi pikad seal teise seti alguses. Korraks oli selline tunne, nagu energia oli kadunud, aga õnneks suutsin energia uuesti üles leida."

Mängijad läksid Austraaliasse erilendudega teadmisega, et peavad seal 14 päeva karantiinis veetma, kuid saavad iga päev viieks tunniks hotellitoast välja, et trennis käia. Paraku tuvastati mitmel lennul – teiste seas ka Kontaveidi tšarteril – koroonapositiivne ja kõik nendel lendudel olnud mängijad ning nende kaaskondlased pidid jääma rangesse karantiini ehk 14 päeva jooksul hotellitoast lahkuda ei saanud. "Saime alles teisel päeval sellest teada ja ma arvan, et kolmas-neljas päev oli juba rahu selle otsusega, et tean, et olen seal toas 14 päeva kinni ja mul ei ole sellega mitte midagi teha, see olukord ei muutu ja see tuleb lihtsalt ära teha. See hetk, kui rahu tekkis sellega, siis oli ka lihtsam endal hakkama saada," sõnas Kontaveit, lisades, et parema meelega ta uuesti sellist asja mõne turniiri eel ette ei võtaks. "Ma ei usu, et keegi tennisemängijatest, teades, et selline asi on tulemas, oleks vabatahtlikult nõus seda läbi tegema. Tean, et mul oli kooliasju teha, tegin trenni, mul oli palju tegevust. Aga see ei ole mingi asi, mida vabatahtlikult tahaks teha, eriti enne turniiri."

"Mulle toodi mingi päev trenažöör sinna, siis toodi raskusi ja viis päeva enne väljasaamist toodi mulle jooksulint. Vist käisin neile nii palju pinda, et nad selle mulle tooksid, sest tundsin, et see oli väga vajalik," muigas Kontaveit. "Vähemalt see viis päeva enne lõppu sain intervalle joosta, sain kõndida, tegin pärast õhtusööke jalutuskäike. See aitas väga palju! Ma ei teadnud, et üks jõusaalivahend võib mind seal toas olles nii õnnelikuks teha! See oli päris naljakas."

Kontaveidi karantiin lõppes reedel ja esimest korda sai ta toast välja vahetult enne südaööd. Tennisetrenni on ta saanud teha alates laupäevast. "Väga-väga hea tunne oli!" meenutas ta esimest trenni. "Ma ei oskagi seletada, iga väike asi tegi megarõõmsaks! Et päike paistis, väljak ja õhk! Seda kõike oli võib-olla isegi natuke liiga palju."

Grampians Trophy teises ringis läheb Kontaveit vastamisi ameeriklanna Bethanie Mattek-Sandsiga (WTA 339.), kes alistas 7:6 (3), 6:2 tšehhitari Barbora Strycova (WTA 38.). Kümme aastat tagasi maailma edetabelis 30. kohale jõudnud 35-aastane Mattek-Sands on viimastel aastatel rohkem keskendunud paarismängule. "Üritasin natuke silma peal hoida," ütles Kontaveit, et jälgis Mattek-Sandsi matši Strycovaga. "Ta mängis väga agressiivselt, tuleb hästi võrku, ta on üks parimaid paarismängijaid. Need väljakud siin on küllalt kiired, ta servib korralikult ja pani Strycova ründe alla ja kasutas lühikesi palle ja olukordi väga hästi ära.