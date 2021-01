Kuna Austraaliasse tulnud lendudelt avastati koroonapositiivseid, suunati koguni 72 tennisisti 14-päevasesse isolatsiooni ja värskes õhus nad selle aja jooksul treenida ega üldse viibida ei saa.

Kohalike võimude otsus on tekitanud tennistides palju nurinat. "Kuna Melbourne'is on praegu null inimest koroonaviirusesse nakatunud, sest inimesed on viis kuud või rohkem oma kodudes olnud ja lastud tunniks ajaks õue värsket õhku hingama," põhjendas Eesti esireket.

"Meie kaks nädalat karantiinis - selle üle kaevelda väga kõvasti ei tohiks, aga meil on tulemas grand slam, oleme profisportlased ja see ettevalmistus ei ole piisav, et olla valmis nii suurt turniiri mängima."

Olukorra muudab kehvemaks asjaolu, et teiste lendudega riiki saabunud tennisistid saavad normaalsemates tingimustes ette valmistada. "Meil on väga ebavõrdne seis. Kõik mängijad tulidki siia teades, et oleme karantiinis selle erandiga, et meid lubatakse päevas viieks tunniks toast välja treenima."

"Aga nüüd oleme meie ainult toas ja saamata mittemingisugust trenni teha versus mängijad, kes saavad päevas viis tundi mängimas käia," jätkas Kontaveit. "Pluss olen andnud neli testi, mis kõik on negatiivsed. Tundub väga ebatõenäoline, et minul on viirus."

Mitmed tennisistid on sotsiaalmeedias näidanud, kuidas on hotellitoa ümber tõstnud, et mingitki erialatrenni harjutada.

"Minul isiklikult ei ole piisavalt jõudu, et voodit üles tõsta ja eemale nihutada. Minu tuba on liiga väike, et tennise-sarnaseid liikumisi või liigutusi väga teha. Minu treeningud piirduvad enamasti rattasõidu ja harjutustega, mida saab koha peal teha," lausus eestlanna.

Nii võibki kaks nädalat mööduda. "Realistlikult vaadates mulle tundub, et oleme 14 päeva siin toas ja kahtlen, et see muutub. Austraalia terviseametiga räägitakse ja peetakse mingisuguseid vestlusi. Selle kohta ma rohkem ei tea."

Lisaks siseruumis viibimisele ei saa Kontaveit näiteks ka rõdule ega isegi aknaid avada. "Meil ei käi aknad lahti. Oleme umbses toas. Eks üritan hommikul päeva alustada sellega, et teen trenni kas trenažööri peal või harjutusi. Päeval lugeda. Natuke teen kooliasju."

"Mul on mingisugunegi tegevus, mis ei ole arvutis passimine. Õhtul teen tavaliselt veel kerge trenni. Suhtlen hästi palju tüdrukutega, kes olid selles grupis, kellega pidime trenni koos tegema ja kes on samamoodi oma toas kinni. Üritame üksteisele toeks olla. See on tore ja minu jaoks harjumatu, sest tavaliselt ei ole teiste mängijatega nii palju suhelnud, mis on väga vahva."

Kõige raskem on selle juures head meeleolu hoida. Ootused hea sportliku resultaadi osas on ka tagasihoidlikud. "Ma lähen sinna mitte väga suurte ootustega, sest keegi meist ei oska oodata, kuidas need kaks nädalat päriselt mõjuvad," ütles Kontaveit.

"Me ei saa reketit käes hoida, väljakul liikuda, teha asju, mida tavaliselt teeme. Minu kõige suurem eesmärk on üritada end vormis ja tegusana hoida siin toas. Hoida meeleolu nii üleval kui suudan ja endast lihtsalt olukorda arvestades parimat anda."

Austraalia lahtiste põhitabeli mängudega alustatakse 8. veebruaril.