Austraalia lahtistele lubatakse igapäevaselt kümneid tuhandeid pealtvaatajaid

Viimasel viiel päeval kahaneb lubatud pealtvaatajate hulk 25 000 inimeseni, sest siis on jäänud pidada ka vähem mänge.

"See tähendab, et 14 päeva jooksul on meil Melbourne Parkis kuni 390 000 pealtvaatajat ja see on umbes 50 protsenti viimase kolme aasta keskmisest," kommenteeris Victoria osariigi spordiminister Martin Pakula.

"See pole küll sama, mis on olnud viimastel aastatel, aga see saab olema ühe märkimisväärsema publikunumbriga rahvusvahelisi üritusi, mida maailm on paljude-paljude kuude jooksul näinud."

Austraalias pole viimase 13 päeva jooksul tuvastatud ainsatki uut koroonaviirusesse nakatunut. Victoria osariigis on eelmisest positiivsest koroonaproovist möödunud juba 24 päeva. Seejuures vaktsineerimisega alustatakse kavakohaselt alles veebruari lõpus.

Austraalias on väga karmid piirangud ja enne tennisevõistlusi olid riiki saabujad sunnitud 14 päeva karantiinis veetma. Kui enamik sai päevas kuni viieks tunniks siiski treeningväljakule ja jõusaali, siis 72 tennisisti pidid selle aja veetma üksnes toas - nende seas ka Anett Kontaveit - kuna nende lendudelt avastati koroonapositiivseid inimesi.