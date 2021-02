Tipptennisiste majutanud hotelli töötaja andis positiivse koroonaproovi

Kui tennisemängijad arvasid, et saavad peale isolatsiooniperioodi kergemalt hingata, siis nii see pole, kuna üks hotellitöötaja andis positiivse koroonaproovi. Samas hotellis viibis ligi tuhat Austraalia lahtistega seotud mängijat, ametnikku ja personaliliiget, kellest 500-600 ootab ees uus eneseisolatsioon.

Hetkel peetakse Melbourne'is kuut erinevat soojenduturniiri, mille neljapäevased mängukavad on Victoria osariigi peaministri Daniel Andrewsi sõnul uuest koroonajuhtumist mõjutatud. Andrews lisas, et kui mängijad on andnud negatiivse testi, siis saavad nad turniiridel siiski jätkata.

Positiivse koroonaproovi andis 26-aastane töötaja, kes kannab uue koroonaviiruse tüve. Meesterahvas töötas Grand Hyatti hotellis, mis majutab Austraalia lahtistel osalevaid tennisiste.

"Kuna tegemist on ühe juhtumiga, siis ei ole vaja inimestel paanikasse sattuda," jätkas Andrews, kes lisas, et Victoria osariigis tuleb inimestel nüüd siseruumides taas maske kanda. "Oleme tõestanud, et oleme haiguspuhangute juhtimisel edukad."

Vaatamata positiivsele koroonaproovile kinnitas Andrews, et Austraalia lahtised algavad siiski esmaspäeval, 8. veebruaril.