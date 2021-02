Austraalia lahtiste peakorraldaja: turniiri ära ei jäeta

Turniiri korraldajad alustasid Eesti aja järgi ööl vastu neljapäeva enam kui pooletuhande mängija testimisega, tuvastamaks, kas viirus võis karantiinimullis levida. 507 mängijat ja ligi poolsada hotellitöötajat, kes kõik viibisid Melbourne kesklinna hotellis kahenädalases karantiinis, suunati kolmapäeva hilisõhtul eneseisolatsiooni, misjärel alustati hommikul laustestimisega.

Tulemusi ootavad tervishoiuametnikud neljapäeva hilisõhtuks või reede varahommikuks. Viiruse võimalik levik mängijate hulgas on aga ametnike hinnangul pigem vähetõenäoline, selgitas Tiley neljapäevasel pressikonverentsil, lisades, et eneseisolasiooni suunatud tennisistid saavad jätkata mängimist ning et Austraalia lahtisi ära ei jäeta.

"Eeldame, et kõik mängijad annavad negatiivse koroonaproovi ja jätkavad reedel mängimist – nõnda, nagu olime algselt planeerinud," kommenteeris Tiley. "Kui peame kogu protseduuri uuesti läbi tegema, siis teeme seda. Mängijaid ei loeta aga antud juhtumi puhul otsekontaktideks ning meile on öeldud, et on väga väike tõenäosus, et mõni neist nakatunud oleks."

Positiivse koroonaproovi ja sellest tulenevalt tagasi isolatsiooni suunatud mängijate tõttu tühistati kõik Melbourne Parkis toimuma pidanud Austraalia lahtiste soojendusturniiri matšid. Samuti lükati edasi aasta esimese slämmiturniiri loos, mis nüüd peaks uue ajakava kohaselt toimuma Eesti aja järgi reede varahommikul.

Värske tagasilöögi tõttu seisab Austraalia tenniseliit silmitsi suurema väljakutsega, sest järgneva kolme päeva jooksul tuleb lõpuni mängida kuus erinevat meeste ja naiste tenniseturniiri – seejuures võivad mõned väljakud päeva jooksul võõrustada koguni kaheksat matši. Ka võib korraldajate plaane mõjutada ilm, mis tõotab reedel tulla vihmane.

Tiley sõnul pole välistatud, et soojendusturniirid lõpetatakse alternatiivsel kujul. "Nende puhul on meil hulgaliselt variante. Võime vaadata skooriformaate, kui paljusid väljakuid me kasutame ja nii edasi. Töötame koos WTA ja ATP-ga, et tuvastada, milline oleks optimaalseim lahendus. Selle kõige paneme paika järgneva viie või kuue tunniga."

Positiivsest koroonaproovist hoolimata on aga vähetõenäoline, et Austraalia lahtised ilma publikuta peetakse. Eelmisel nädalavahetusel kinnitati, et turniiri võõrustavasse Melbourne Parki lubatakse 50% selle maksimaalsest täituvusest. "Kõik plaanid, mis olime Austraalia lahtiste ja selle soojendusturniiride jaoks teinud, jäävad paika," lisas Tiley.

Austraalia lahtiste slämmiturniiri põhitabeli mängudega alustatakse esmaspäeval.