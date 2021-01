Tänak: auto oli palju stabiilsem kui eelmisel aastal

Tänak edestas avakatsel noort soomlast kolme ja teisel 0,3 sekundiga. "Tundus, nagu Monte Carlo saaks lihtsa alguse - me ei olegi siin varem päevavalguses alustanud ja ka tingimused tundusid ühtlased," rääkis Tänak võistluspäeva lõpus WRC otseülekandele.

"Lõpuks ei olnudki esimene katse väga halb, aga teine oma mudaste lõikudega oli väga nõudlik ja pakkus palju üllatusi. Üldiselt oli auto palju stabiilsem kui eelmisel aastal ja tagasiside masinalt oli parem. Märgades tingimustes on uutel Pirelli rehvidel hea pidamine, aga mujal, kui rehv satub mudale või kruusale, on teine asi. See on midagi, mida peame veel õppima ja kogema. Keerulisem osa rallist on kindlasti ees, peame jätkama," lisas Tänak.

Eestlase meeskonnakaaslane Thierry Neuville vahetas Monte Carlo ralli eel oma kaardilugejat. Pea kümme aastat tema kõrval istunud Nicholas Gilsouli asemel loeb Neuville'ile nüüd kaarti Martijn Wydaeghe. Kahe katse järel kaotavad belglased Eesti paarile neljandana 16 sekundit.

"Kõik läks tegelikult hästi," tõdes Neuville, "Me ei teadnud, mida oodata, sest me ei saanud eelnevalt testida ega ka testikatsel sõita. Ta on väga hästi hakkama saanud. Veidi kaotasime küll aega, aga sõitsin oma rütmis ja kõik läks hästi. Homme on palju pikem ja ka keerulisem päev, ka rehvivalikut on raskem teha."

Valitsev maailmameister Sebastien Ogier (Toyota) maadles avapäeval piduriprobleemidega ja on 16,9-sekundilise kaotusega viiendal kohal. "Alustasin ettevaatlikult, sest meil ei ole nende rehvidega palju kogemusi. Katse keskel vajutasin piduripedaali põhja, aga midagi ei juhtunud. See oli hirmutav, aga õnneks toimus see mäest üles sõites. Ma ei näinud mingit leket ega muud viga," oli prantslane nõutu.

"Homne hommik algab väga vara, ilmselt ootavad keerulised olud. Meie jaoks ei olnud hea algus, aga jätkame võitlust ja peame endast parima andma," lisas Ogier.

Eesti aja järgi algab reedene võistluspäev juba kell 7.10 algava kiiruskatsega.