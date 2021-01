Ogier võib üksikutel rallidel ka tulevikus kaasa teha

Kuigi seitsmekordne maailmameister Sebastien Ogier on korduvalt kinnitanud, et 2021. aasta jääb tema viimaseks hooajaks autoralli MM-sarjas, siis üksikutel etappidel osalemist ei välista ta ka tulevikus.

Paljud arvavad, et Monte Carlos on prantslasel viimane võimalus võita see legendaarne mõõduvõtt rekordilist kaheksandat korda. Ogier selle väitega ei nõustunud, vahendab DirtFish.

"Esiteks ma ei välista ka tulevikus Montes startimist. Seda esiteks," kommenteeris Toyota sõitja enne hooaja avaetappi. "Teiseks, ausalt öeldes ma ei mõtle sellele väga. Ma olen alati väga keskendunud võidusõidule. Ma ei võta aega niimoodi mõtlemiseks."

Tänavuse hooaja eel Toyota tiimipealikuks kerkinud Jari-Matti Latvala ei välistanud samuti võimalust, et prantslane võib tulevikus siin-seal kaasa teha.

"Mul on samuti tunne, et sellisel rallil - isegi, kui Seb ei tee 22. aastal kaasa täisprogrammi, siis mind ei üllataks, kui teda mõnedel rallidel siiski näha on," lausus soomlane.

"Kui me mõtleme, et tagasi on tulnud sellised sõitjad nagu Sebastien Loeb ja kui meenutame, millal Marcus Grönholm lõpetas, siis paljud neist tundsid, et lõpetasid liiga vara."

Oma isikliku karjääri osas on Latvala siiski konkreetsem. "Ma ei arva, et kui oled meeskonna juht ja siis järsku uuesti sõitmas, et see oleks väga teemaks."

"Aga eks me näe. Ma tean Sebi, ta armastab sõitmist ja mina armastan samuti sõitmist, aga olen sõitnud nii palju ja nii kaua ning ma tean, et kui saan osaleda oma vana Toyotaga ajalooliste autode rallidel, siis sellest mulle piisab."