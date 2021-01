Ogier: Tänak ja Evans peaksid olema tänavu paremad kui mullu

Mullu seitsmendat korda maailma parimaks kroonitud Toyota piloodi Ogier' sõnul on sarnaselt eelmisele hooajale favoriitide ring lai.

Kui mullu osutus tema kõige kangemaks konkurendiks meeskonnakaaslane Elfyn Evans, siis tänavu usub prantslane, et sammu astub edasi ka teine tiimikaaslane Kalle Rovanperä. Lisaks tuleb muidugi arvestada Hyundai sõitjate Tänaku ja Thierry Neuville'iga.

"Eelmine aasta oli väga tasavägine ja loodan sama tasemega võistlusi kindlasti ka tänavu. Ott ja Elfyn on pisut nagu mina - nad on autoga pisut enam kohanenud ning peaksid sel hooajal isegi paremad olema," ütles Ogier Motorsport.com-ile.

"Ma arvan, et tiitlinõudlejate ringis on vähemalt neli nime, nagu eelmisel aastal ja tõenäoliselt enamgi. Miks mitte ka Kalle, kui arvestada, kuidas ta kulges eelmisel hooajal? Tema sekkumine tiitliheitlusesse on kindlasti võimalik."

Esialgu pidi Ogier lõpetama eelmise aastaga karjääri, aga koroona tõttu poolikuks jäänud hooaeg prantslast ei rahuldanud ja ta tahtis veel ühe aasta ringi kihutada.

"Mul on hea meel siin olla," lausus Monte Carlos ralliks ettevalmistusi tegev Toyota sõitja. "See oli minu otsus - olen väga õnnelik ja tahan oma viimast hooaega nautida."

"Selleks pean ma pingutama ja hästi esinema - see on olnud alati minu stiil. Tahan endast alati parima anda ja kui MM-sarjaga alustan, siis selle korra veel võita."

Praeguse seisuga on MM-sarja kalendris 12 etappi - pärast Monte Carlot toimub veebruari lõpus Põhja-Soomes Arktika ralli.