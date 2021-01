Tänak: meie eesmärk on MM-tiitel, peame häid punkte saama igal etapil

"Meie lähenemine on alati leida endas ja autos maksimum," rääkis Tänak Hyundai rallimeeskonna pressiteate vahendusel. "Sel aastal on see mõistagi kergem, sest meil on autoga juba kogemusi. Loodan, et meid ootab ees pikem ja tavapärasem hooaeg, et saaksime tõeliselt naasta võistluslainele. Eelmisel aastal ei olnud lihtne rütmi leida - toimus palju ja etapid jäid tihti ära või leidsid asenduse."

"Sellele vaatamata olen rahul selle üle, kui hästi suutsime tiimiga sellel raskel ajal koostööd teha ja usun, et see teeb meid eesootavaks hooajaks tugevamaks. Meie eesmärk on MM-tiitel ja selle nimel peame kõrgeid punkte saama igal etapil," lisas Tänak.

"Retsept 2021. aastaks on sama - peame jätkama raske töö tegemist ning peame olema keskendunud," rääkis tiimipealik Andrea Adamo. "Samuti peame unustama selle, mida oleme seni korda saatnud, sest me ei saa minevikule tugineda. Peame ehitama üles oma tuleviku."

"Uute Pirelli rehvide nüanssidega harjumine võtab veidi aega ja ülesannete nimekiri on pikk, aga üritame kõigega võimalikult hästi toime tulla. Peame igal etapil võitlema võidu eest, kuigi konkurents on väga tihe," lisas Adamo.

Autoralli MM-hooaja avaetapp sõidetakse Monte Carlos 21.-24. jaanuaril.