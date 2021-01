Adamo: Ott on lihtsalt väga aeglane

Tänak alustas hooaja esimest rallit suurepäraselt ja võitis mõlemad neljapäeval kavas olnud kiiruskatsed. Reede hommikupoolikul tema tempo enam nii hea ei olnud ja lõunapausile minnes kaotab eestlane koduradadel liidriks tõusnud Sebastien Ogier'le kolmandana 24,8 sekundit.

"Arvan, et Ott on lihtsalt väga aeglane," oli Hyundai tiimipealik Andrea Adamo lõunapausil intervjuud andes konkreetne. "Sama rehvivaliku tegid ka liidrid, peaksime neile lähemal olema. Teiste meestega [Thierry Neuville'i ja Dani Sordoga] tegime rumala rehvivaliku. See on aga minu töö ja lõpuks on see minu viga."

"Peame Otiga rääkima. [Tema tempo taga] võib olla mitu asja, ei oska ühte kindlat põhjust välja tuua," lisas Adamo.

Väärat rehvivalikut toonitas hommikupoolikuste katsete järel ka viiendal kohal olev Neuville. "Võtsime neist katsetest maksimumi, arvestades, et meie valik oli täielikult vale," sõnas liidrile Ogier'le veidi enam kui minutiga kaotav belglane.

Kolmas Hyundai sõitja Dani Sordo pole Monte Carlos enesekindlust ega tempot leidnud ja kaotab kuuendana Ogier'le 2.05. "Miski ei taha hästi minna. Üritan rajal püsida, ma ei saagi enamat teha. Kui enesekindlust pole, on väga keeruline," tõdes nõutu hispaanlane.