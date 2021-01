Tänak: kaotame mäest alla sõites aega, insenere ootab ees suur töö

Neljapäevase kahe katse järel esikohal olnud Tänak langes reedeste avakatsete järel neljandaks, tõusis konkurentide ebaõnne järel ka teiseks, kuid lõpetas päeva Sebastien Ogier' jõudemonstratsiooni järel kolmandana. Seitsmekordsele maailmameistrile kaotab ta laupäevase võistluspäeva eel 17,9 sekundit.

"Peamine asi on see, et oleme siin," tõdes Tänak võistluspäeva lõpus WRC otseülekandele. "See päev on nõudnud palju, tingimused on iga tunniga muutunud - tavaline Monte. Täna on alles reede, liiga vara on praegu kohtadele mõelda ja on tähtsam keskenduda muutuvatele tingimustele."

"Täna ei töötanud asjad nii hästi kui eile," sõnas eestlane. "Siledal teel ja mäest üles sõites on kõik korras, aga mäest alla minnes kaotame palju aega. Kahtlemata on midagi on puudu ja insenere ootab ees suur töö leidmaks, milles asi."

"Üleüldiselt oli pigem keeruline päev, iga tunniga olud muutuvad," lisas Tänak eesti keeles. "Ütleme nii, et kogu aeg toimub palju. Kindlasti on nõudnud palju keskendumist. Eks näis, homme on jälle täiesti uus päev ja vaatame, mis see toob."

Kalle Rovanperä sõiduvea ja ajalise karistuse järel liidriks tõusnud Sebastien Ogier tegi eelviimasel katsel pirueti ja kaotas purunenud rehvi tõttu Elfyn Evansile 34 sekundit, kuid võttis päeva viimasel katsel Tänakult ja waleslaselt tagasi vastavalt 21 ja 16 sekundit. Nõnda tõusis prantslane laupäevaks taas teisele kohale.

"Meie jaoks oli mõistagi suur probleem rehvipurunemine, mille tõttu kulus meil aega. Tulin siia rallit võitma ja teen selleks kõik. Väga rasked tingimused, väga palju vihma. Vajutasin viimasel katsel kõvasti, sest olin rehvipurunemise järel näljane. Tulin siia võitma, seega võidan," oli seitsmekordne maailmameister kindel.

Vahetult enne rallit kaardilugejat vahetanud Thierry Neuville maadles reede hommikul valele rehvivalikule järgnenud raskustega, aga tundis end pärastlõunal autos paremini.

"Andsime endast maksimumi; tegime, mis suutsime. Arvestades olukorda [et Martijn Wydaeghe ja Neuville pole saanud koos testida] peame rahul olema. On raske öelda, kui palju oleksime liidritele lähemal, kui meil oleks koos rohkem kogemusi. Mõnes kohas on tema kaarti lugedes juba pikalt ees, pean tema juhiseid meeles pidama. Laupäeval peame tegema õige rehvivaliku," sõnas belglane.

Ralli liider Elfyn Evans ei olnud oma sõiduga eriliselt rahul. "Sebil on olnud fantastiline päev, tema jaoks muidugi kahju, et tal purunes rehv. Ilma selleta oleks lugu hoopis teine. Mida ekstreemsemad olud; mida libedam, seda vähem on mul ka enesekindlust. Ogier'ga on olnud raske sammu pidada, meil on homme ees palju tööd. Monte Carlos peab olema valmis kõigeks," kinnitas waleslane.