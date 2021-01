Ralliekspert: probleemidest tuleb üle olla, Tänak teeb väga head tempot

Monte Carlo rallil on sõidetud kaks esimest kiiruskatset, Tänak juhib. Mida ralli esimene päev jõudude vahekorra kohta näitas?

Meil on läinud kõik hästi, sest Tänak on esimesed kaks katset võitnud. Isegi, kui seal on väikesed probleemid, siis neist tuleb üle olla. Ta teeb väga head tempot ja õnneks suurimad tiitlikonkurendid natuke hävisid. Sebastien Ogieril olid probleemid, Thierry Neuville'il olid probleemid kaardilugejaga harjumisega ja Elfyn Evansil olid ka väikesed probleemid. Siiamaani on kõik läinud hästi, aga ralli on pikk ja neil läheb selle rehviga harjumiseks ka natuke aega.

Monte Carlo ralli on olude poolest alati keeruline, nüüd on ka uued Pirelli rehvid. Kui palju oli märgata, et alles kohanetakse jalavarjudega?

Jah, ma arvan, et Teemu Suninen sai sellest kõige paremini aru, kui tuli selline üllatus, kus pidamine kadus järsult ära ja tuli ka väga suur väljasõit. Tänak ütles ka, et muidu vihmastes oludes töötab see rehv väga hästi, aga kui tuleb natuke rohkem vihma ja muda, siis see pidamise kukkumine on väga suur ja see vajab natuke harjumist.

Millist arendustööd on masinatega üldse tehtud, kui mõelda, et järgmisest hooajast tulevad hübriidautod?

Ikka on panustatud. Välimuselt näeme kohe Hyundailt ära, et nad on välimuselt erinevad ja tõid starti needsamad uuendused, mida nad siinsamas Eestis Kehala rallil testisid. Me näeme auto esiosas natuke haikala uimedega sarnanevaid detaile ja see pidavat auto natuke stabiilsemaks tegema. Tänak on ka korduvalt öelnud, et auto on palju mugavam kui eelnevatel aastatel ja on üleüldiselt palju stabiilsem kogu see pakett.

Autoralli MM-võistlustest on kujunenud Hyundai ja Toyota omavaheline võitlus, paar M-Spordi Fordi on ka. On sea hea või millist muutust ralli MM-võistlused vajaksid?

Oleks vaja uusi autotootjaid ja nagu ka promootor ühes rallieelses intervjuus rääkis, et väga tugevalt vaadatakse Hiina ja Jaapani poole. Soovitakse tuua Hiinast üks autotootja juurde ja ka Jaapanis olevat huvi ühe autotootja poolt üles näidatud. Kui me need saame paika, siis tuleb autosid juurde ja läheb veel põnevamaks.