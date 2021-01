VIDEO | Suninen tegi hooaja avakatsel hirmuäratava avarii

Suninen näitas Monte Carlo ralli 20-kilomeetrisel avakatsel väga head minekut ja oli viimases vaheajapunktis katsevõidu võtnud eestlasest Ott Tänakust pool sekundit nobedamgi, kuid keeras veidi enne finišit masina üle katuse ja veeres mäeküljelt alla puudesse.

Suninen ja tema kaardilugeja Mikko Markkula pääsesid suurest avariist vigastusteta. "Kuni selle hetkeni oli kõik hästi minemas, tundsin end autos hästi," rääkis Suninen WRC otseülekandes. "Selles kurvis sattusin aga sõidujoonest välja. Kahju, et hooaeg nii algas. Ilmselt ei saa me ka homme rajale tagasi, sest lõhkusime turvapuuri."

"Mõistagi ei soovinud me seda. Pärast kõike, mida me oleme siia pääsemiseks pidanud läbi elama, on see korralik pettumus. Vahetult enne starti ütlesime veel, et pikk ralli on ees ootamas... ei olnud, me ei saanud isegi katseaega kirja," rääkis WRC otseülekandes M-Spordi pettunud tiimipealik Richard Millener.

M-Spordi rallitiimi jaoks läks avakatse sisuliselt mahakandmisele, sest nende tänavune esisõitja Gus Greensmith kaotas Tänakule 43,4 sekundit.