Ogier: kõik teavad, et tahan Monte Carlo rallit enim võita

Tänavu korraldatakse Monte Carlo rallit 110. korda, mis teeb sellest autoralli MM-sarja kalendri vanima võistluse. Rallile antakse start juba neljapäeval.

"Kõik teavad, et soovin enim võita just Monte Carlo rallit, kuid see etapp nõuab kõigilt ka veidi alandlikkust oma nõudlike ilmaolude pärast. Võitmiseks tuleb olla väga tark ja kaval," ütles seitsmekordne maailmameister Ogier. "Tänavune ralli on teistsugune kui tavaliselt: mind on sel võistlusel alati kõvasti toetatud ja isegi kui rahvas ei saa raja äärde tulla, siis ma olen kindel, et nad elavad mulle televisiooni vahendusel kaasa ja üritan neid õnnelikuks teha. Ma olen tänavuseks aastaks rohkem valmistunud, kuna olen saanud Toyota roolis rohkem starte teha. See annab mulle enesekindlust. Siiski peame veel uute rehvidega harjuma. Ootan rallit põnevusega, sest see on üks võistluse huvitavamaid aspekte: teha ralliks parim rehvide kasutamise strateegia ja see siis ellu viia."

Monte Carlo ralli sõidetakse 21.-24. jaanuarini.