Keerulistes oludes kolmandaks tõusnud Tänak: sõidame seal, kus on meie koht

Tänak alustas hooaja esimest rallit suurepäraselt ja võitis mõlemad neljapäeval kavas olnud kiiruskatsed. Reede hommikupoolikul läks aeg aga kaduma ja lõunapausile minnes kaotab eestlane koduradadel liidriks tõusnud Sebastien Ogier'le kolmandana 24,8 sekundit.

"Ei saa öelda, nagu ma ei üritaks, ma teen seda," sõnas Tänak hoolduspausil WRC otseülekandes. "Mõnes kohas tekivad momendid, mida ei oska üldse oodata. See tõestab, et kunagi ei tea kindlalt, mis võib juhtuda. Iial ei saa olla sajaprotsendiliselt enesekindel. Kohati on tingimused järjepidevad, aga siis muutub pidamine jällegi väga palju ja neid kohti on praegu raske mõista."

Tänakul oli viiendal katsel kiires kurvis ka moment, kuid ta suutis oma masina teel hoida. "See ei olnud üldse väike moment, ma ei nautinud seda üldse! Kurvi minnes nägin teed oma küljeaknast, nii tavaliselt asfaldil ei sõideta," naeris eestlane.

"Rehvid töötavad üldiselt päris hästi, isiklikult ei saa kurta. Jäine osa oli hommikul väga nõudlik ja keeruline, ei saanudki piire kompida."

"Hommikul oleme omalt poolt püüdnud maksimumi leida. Kui on vähe keerulisemad olud, on enesekindlust või üleüldist tunnetust raskem leida. Eks sõidame seal, kus on meie koht ja kus suudame. Vaatame, mis edasi saab, äkki õnnestub siit õppida," lisas Tänak intervjuu lõpetuseks eesti keeles.