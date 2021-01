Tänak läks laupäevale vastu kolmandalt kohalt, ralli liidrist Elfyn Evansist (Toyota) 25,3 sekundi kaugusel. Rasketes oludes sõidetud päeva avakatsel, 18,31-kilomeetrisel La Breole - Selonnet'l, purunes eestlasel aga vasak esirehv.

"See juhtus suhteliselt katse alguses. Tegin kohe alguses pirueti ja järgmises sisekurvis oli lahtine kivi. Muidugi sõitsin sellele otsa. Ilus hommik," ütles Tänak WRC otseülekandes sarkastiliselt naerdes.

Kõik Hyundai sõitjad alustasid päeva ühe varurehviga, aga lumisel teisel katsel purunes eestlasel ka vasak tagarehv. Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja panid selle asemele alla eelmise katse rehvijäägi ja veeresid sisuliselt veljel liikudes üle finišijoone katsevõidu teeninud Thierry Neuville'ist ligi üheksa minutit aeglasemalt.

Enne 80-kilomeetrist ülesõitu panid Tänak - Järveoja alla teisel katsel purunenud rehvi ja jõudsid küll tagasi hooldusalasse, aga kell pool üks päeval andis Hyundai rallitiim teada, et eestlased peavad siiski võistluse pooleli jätma. Vastavalt reeglitele ei saa nad ka pühapäeval superrallisüsteemis jätkata, mis tähendab, et lisa ei saa koguda ka punktikatselt.

Sebastien Ogier alustas päeva suurepäraselt ja võitis üheksanda katse 17,8-sekundilise eduga, aga kümnendal katsel andis ta hooaja esimese katsevõidu teeninud Thierry Neuville'ile ära 42 sekundit. Tema õnneks vääratas kergelt ka Evans ja seitsmekordne maailmameister läks hoolduspausile 14,3-sekundilise eduga waleslase ees.

Enne pühapäevast võistluspäeva on Ogier' edu Evansi ees 13 sekundit, kolmas on Kalle Rovanperä (56,8).

Monte Carlo MM-ralli paremusjärjestus kümne kiiruskatse järel Autor/allikas: EWRC-results.com

Reedene võistluspäev:

Hooaja esimest täispikka võistluspäeva liidrikohalt alustanud Ott Tänak reede hommikul nii head tempot ei näidanud ning ta langes kolmanda-neljanda katse järel neljandale kohale.

Kolmanda katse järel tõusis liidriks noor soomlane Kalle Rovanperä (Toyota), kes pidi aga ülesõidul oma autot putitama ning teenis ajakontrolli hilinemise eest kümnesekundilise kaotuse. Nõnda kerkis esikohale koduradadel sõitev seitsmekordne maailmameister Sebastien Ogier (Toyota).

Hoolduspausile järgnenud kuuendal kiiruskatsel tegi Ogier sõiduvea, tema masinal purunes vasak esirehv ja ta kaotas katsevõidu teeninud Elfyn Evansile 34 sekundit. Tänak kerkis seejärel teisele kohale, päeva viimasel katsel näitas valitsev maailmameister aga võimu ja oli Evansist ning Tänakust vastavalt 16 ja 21 sekundit nobedam.

"Tean tema iseloomu - küllap vihastas ta eelviimase katse järel enda peale ja suutis selle viha pöörata positiivseks energiaks," tõdes Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala WRC otseülekandes.

Neljapäevane võistluspäev:

2019. aasta maailmameister Ott Tänak alustas uut hooaega suurepäraselt, kui edestas noort soomlast Kalle Rovanperä avakatsel kolme ja teisel 0,3 sekundiga. Avapäeva järel oli kolmandal kohal teine Toyota sõitja Elfyn Evans, kes kaotab eestlasele 8,5 sekundit.

Aasta esimene kiiruskatse ei lõppenud hästi M-Spordi jaoks, sest head tempot näidanud ja Tänakutki edestanud Teemu Suninen tegi veidi enne katse lõppu suure avarii ja pidi ralli pooleli jätma ning ainsa M-Spordi sõitjana täishooaja kaasa tegev Gus Greensmith kaotas mõlemal katsel kolmveerand minutit.

Seitsmekordne maailmameister Sebastien Ogier (Toyota) maadles avapäeval piduriprobleemidega ja alustas teist päeva Tänakust 16,9 sekundi kaugusel. Tempot ei suutnud leida ka Hyundai kolmas mees Dani Sordo, hispaanlane kaotas kahe katse järel Tänakule 42 sekundit.

Enne võistlust:

Vaid 46 päeva pärast seda, kui prantslane Sebastien Ogier võitis Toyotal oma seitsmenda MM-tiitli, läheb WRC hooaeg legendaarse Monte Carlo ralliga jälle käima. Legendaarne sõitja alustab oma viimast MM-hooaega, Toyotas on tema tiimikaaslasteks samad mehed kes eelmiselgi aastal ehk Kalle Rovanperä ja dramaatilisel moel individuaalsest tiitlist ilma jäänud Elfyn Evans.

"Tean, et hooaja lõpp valmistas Elfynile ääretult palju pettumust," rääkis Toyota tehniline direktor Tom Fowler. "Samas lõpetas ta teisena oma seitsmenda MM-tiitli võitnud Sebastien Ogier' järel. Paberil näeb see suurepärane välja, seda läbi elada polnud ilmselt samasugune tunne. Loodan, et ta alustab uut hooaega eelmist paberil vaadates, mitte meenutades, kuidas tunne oli."

2019. aasta maailmameister Ott Tänak istub Hyundais koos kaardilugeja Martin Järveojaga. "Meie lähenemine on alati leida endas ja autos maksimum," rääkis Tänak möödunud nädala lõpus Hyundai rallimeeskonna pressiteate vahendusel. "Sel aastal on see mõistagi kergem, sest meil on autoga juba kogemusi. Olen rahul selle üle, kui hästi suutsime tiimiga sellel raskel ajal koostööd teha ja usun, et see teeb meid eesootavaks hooajaks tugevamaks. Meie eesmärk on MM-tiitel ja selle nimel peame kõrgeid punkte saama igal etapil."

Küll ei jätka oma kaardilugejaga Tänaku tiimikaaslsane ja mullune Monte Carlo ralli võitja Thierry Neuville, kes lõpetas vähem kui nädal tagasi koostöö kümme aastat tema kõrval istunud Nicholas Gilsouliga. Monte Carlos loeb belglasele kaarti kaasmaalane Martijn Wydaeghe.

Hooaja avaetapp on suuresti seal valitsevate tingimuste tõttu ühtlasi üheks keerulisemaks MM-kalendris. "Monte on alati väljakutsuv, võib-olla kõige väljakutsuvam terve hooaja jooksul," sõnas Tänak esmaspäeval. "See on aasta esimene võistlus, seega on kõik ärevamad, närvilisemad ja ebakindlamad kui tavaliselt. Ilm on muutlik, seega oodata võib kõike. Montes tuleb kätte saada hea tunne kogu aastaks."

"Talvisel ajal võisteldes võime seal näha nii vihma, rahet, lund kui musta jääd. See on ainus ralli kalendris, kus meil on valida neljade erinevate rehvide vahel," lisas Neuville. Rehve tasub tõepoolest mainida, sest sellest hooajast on kümneaastase pausi järel Michelini asemel rehvitootjaks Pirelli.

"Mida [Juha] Kankkunen ütleski? "Nad on mustad ja ümmargused." Nad on endiselt mustad ja ümmargused," meenutas Tänak möödunud aasta lõpus intervjuus DirtFishile uutest rehvidest rääkides soomlasest neljakordse maailmameistri kunagist ütlemist. "Monte Carlo on tõeliselt kena paik, kuhu minna täiesti uute rehvidega," torkas eestlane samas.

Prantsusmaal kehtestatud liikumispiirangute tõttu pidid korraldajad üsna viimasel hetkel ajakava ümber mängima ja katsete algusi varasemaks nihutama. Üks katse jäeti üldse ära, mistõttu on seekordne Monte Carlo ralli ajaloo kõige lühem. Nädalavahetusel sõidetakse 14 kiiruskatset kogupikkusega 257,64 km.

Monte Carlo ralli ajakava:

Neljapäev

SS1 Saint-Disdier - Corps (20,58 km) 15.08

SS2 Saint-Maurice - Saint-Bonnet (20,78 km) 16.06

Reede

SS3 Aspremont - La Batie-des-Fonts 1 (19,61 km) 07.10

SS4 Chalancon - Gumiane 1 (21,62 km) 08.28

SS5 Montauban-sur-l'Ouveze - Villebois-les-Pins 1 (22,24 km) 10.01

HOOLDUSPAUS

SS6 Aspremont - La Batie-des-Fonts 2 (19,61 km) 13.17

SS7 Chalancon - Gumiane 2 (21,62 km) 14.38

Laupäev

SS9 La Breole - Selonnet 1 (18,31 km) 07.30

SS10 Saint-Clement - Freissinieres (20,48 km) 09.18

HOOLDUSPAUS

SS11 La Breole - Selonnet 2 (18,31 km) 13.08

Pühapäev

SS12 Puget-Theniers - La Penne 1 (12,93 km) 09.30

SS13 Brianconnet - Entrevaux 1 (14,31 km) 11.08

SS14 Puget-Theniers - La Penne 2 (12,93 km) 11.45

SS15 Brianconnet - Entrevaux 2 (punktikatse, 14,31 km) 13.18