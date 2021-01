Ralliajakirjanik David Evans usub, et Tänak tuleks Fordiga maailmameistriks

Maailma mainekamaid ralliajakirjanikke David Evans rääkis intervjuus Vikerraadiole, et Hyundai on kahe hooaja vahel tugevamaks saanud, aga annab hetkel väikse eelise ikkagi Toyotale. Lisaks võttis Evans algava MM-hooaja eel analüüsida ka nelja peamise tiitlipretendendi võimalused.

"Üleüldiselt on Hyundai paremaks saanud kõikides oludes, aga arvan siiski, et see pole veel sama hea auto kui Toyota, millel on pisike edumaa. See on algaval hooajal Otile raske koht, sest ta peab vastu astuma Sebastien Ogier'le, seitsmekordsele maailmameistrile, kelle käsutuses on kõige parem auto," lausus Evans raadio hommikuprogrammile.

"Aga kindlasti ei tahaks täielikult maha kanda M-Spordi Fordi, millel on ju hea mootor ja šassii. See on endiselt üks paremaid ralliautosid, aga tõsi - M-Spordi meeskonnal napib eelarvelisi vahendeid ja neil puudub tippsõitja. Usun, et kui Fordi rooli panna Ott Tänak, tuleks ta selle autoga maailmameistriks."

Algava hooaja kohta sõnas Evans, et koroonaviiruse leviku tõttu tuleb hakata varakult punkte koguma, kuna pole teada, mitu etappi sõidetakse ja mitu võib ära jääda. "Pilootidel on oma target-etapid ehk need, kus panustatakse maksimaalselt. Oti jaoks on soodsad teadagi kiired rallid nagu Rally Estonia või miks mitte ka Arctic Rally, mis sõidetakse teise etapina veebruaris Soomes."

"Kui palju on Otil sihikul Monte Carlos, seda on raske öelda, sest Sebastien Ogier on seal ikka väga-väga tugev. Aga võimalikult palju punkte tuleb hankida, samas valida taktikat on ülikeeruline just libedate teeolude tõttu, kus võid ühel lõigul slick'idega palju võita, samas järgmisel nendega palju kaotada. Aga selge on, et Ott kaotamist ei salli."

Evans tõi rallipiloote võrreldes esile Tänaku keskendatust. "Kõik Vikerraadio kuulajad teavad paremini kui mina, kui pühendunud on Ott Tänak. Minevikus on teda mitu korda põrandale löödud, ta tuli tagasi. Mäletan, et Malcolm Wilson andis talle M-Spordist kaks korda kinga, aga Tänak tõusis ikka püsti. Tõelise võitlejana on ta kindlasti kohal sellelgi hooajal."

"Ma ei tea ühtegi nii pühendunud indiviidi MM-sarjas kui Ott. Tema jaoks tähendab võit absoluutselt kõike! Olete kindlasti isegi märganud seda muutust temas, kui toimub ralli. Võidusõidunägu tuleb ette. Tunnen teda juba aastaid. Ehkki mul MM-sarjas pilootide seas otseselt sõpru pole, siis Ott on ehk kõige lähemal sellele, keda nimetada sõbraks, aga rallipäeva hommikul ei ütle ta mullegi tere."

"Ta on lihtsalt keskendunud oma tegevustele," jätkas Evans. "Soojendusharjutused ja kõik muu, mis sinna kuulub. Emotsioonidele kohta ei ole. Tema keskendub sellele, et sõita autoga ühest punktist teise kiiremini kui ükskõik, kes teine. See avaldab muljet ja meeldib. Vahel on tüütu, et ta tervitustele ei vasta, aga suurt numbrit ei maksa teha, sest ma tean, et ta suunab kogu oma energia võitmisesse."

David Evans analüüsis ka Tänaku konkurentide tänavusi võimalusi:

Sebastien Ogier (Toyota)

"Kahel mehel võrreldes teistega on eelis. See üks lisaprotsent, mis tõstab nad teistest esile. Ogier jaoks on algav hooaeg kummaline, sest seda polnud alguses plaanis, aga koroonaviirus muutis plaane ja kaotada pole tal midagi. Seitsmekordne maailmameister - talle kindlasti meeldiks tšempionina areenilt lahkuda. Igal juhul on ta kõrges mängus."

Thierry Neuville (Hyundai)

"Thierry Neuville alustas eelmisel aastal Monte Carlos ju võiduga, aga nüüd on ta vahetanud kaardilugejat ja see juhtus alles hiljuti - Nicolas Gilsoul enam pardal pole. Teda asendab noor mees ja kindlasti avaldab see koostööle tohutut mõju. Jääda ilma partnerist, kellega jagati autot üheksa aastat, on Thierryle kindlasti raske. Arvan, et kaardilugeja vahetus mõjutab tema kiirust Montes."

Elfyn Evans (Toyota)

"Elfyn Evansil jäi eelmisel hooajal puudu õnnest, et tulla maailmameistriks. Talvel suhtlesin temaga palju ja usun, et ta tuleb tugevamana tagasi, sest on palju õppinud. Enamik sõitjatest suudab ühel rallil hästi esineda, aga MM-sarja liidrina koged hoopis teistsuguseid pingeid, sest iga hooldusalas tehtud otsus võib tuua pöörde ralli või kogu hooaja käiku. Aga Elfyn näitas viimasel etapil toimunud avariini, et suudab neid pingeid taluda. Ta on nüüd tugevam ja usun, et võtab sel hooajal rohkem võite. Ta on arvestatav oht."