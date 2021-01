Ogier: kui pidurites ei saa kindel olla, on piiri peal sõitmine üsna raske

"Olin esimese kiiruskatse alguses ettevaatlik, kuna mul on nende uute rehvidega väga vähe kogemusi ja tahtsin tunde kätte saada," rääkis Ogier. "Kiiruskatse keskel tekkis mul aga piduritega probleeme, mistõttu oli ülejäänud sõit keeruline. Kui sa ei saa pidurites kindel olla, siis on piiri peal sõitmine üsna raske. Kindlasti ei ole see ideaalne algus rallile, kuid jätkame võitlemist ja ma olen kindel, et homme hommikul on auto sada protsenti valmis, et ma saaksin endast parima anda. Homme on ka väga varajane stardiaeg, mis võib tuua endaga kaasa keerulised ilmaolud. See ralli pole veel läbi."

Teistest Toyota pilootidest läheb teisele võistluspäevale vastu teiselt kohalt Kalle Rovanperä, kaotades Tänakule 3,3 sekundiga ja kolmandalt positsioonil Elfyn Evans, kaotades eestlasele 8,5 sekundiga.

"Suures pildis algas ralli meeskonna jaoks hästi. Kõik kolm autot mahuvad 17 sekundi sisse," lisas tiimi uus pealik Jari-Matti Latvala. "Sõitjatel oli keeruline uute rehvide tõttu, kuna me ei ole saanud neid märgades oludes testida. See oli meie jaoks õppimise koht. Kalle tegi suurepärast tööd. Ma ei oleks osanud oodata temalt sellist kiirust. Elfyn oli samuti tubli ja sõitis puhtalt. Kahjuks Sebastienil oli probleeme piduripedaaliga ja endise sõitjana tean, et niiviisi ei ole mõnus sõita. Aga ta sai vaatamata sellele kenasti hakkama."

Reedesed kiiruskatsed:

SS3 Aspremont - La Batie-des-Fonts 1 (19,61 km) 07.10

SS4 Chalancon - Gumiane 1 (21,62 km) 08.28

SS5 Montauban-sur-l'Ouveze - Villebois-les-Pins 1 (22,24 km) 10.01

HOOLDUSPAUS

SS6 Aspremont - La Batie-des-Fonts 2 (19,61 km) 13.17

SS7 Chalancon - Gumiane 2 (21,62 km) 14.38