Hotellitoas vigastada saanud Rootsi suusatäht jättis Tour de Ski pooleli

Karlsson sai vigastada pärast pärast Tour de Ski kolmandat osavõistlust, kui 21-aastane rootslanna tegi hotellitoas lõuatõmbeid, kuid ukseraam ei pidanud tema raskusele vastu ja Karlsson vigastas kukkudes tuharat ning jalga. Pärast seda on rootslanna võistelnud valuvaigistite abiga.

Karlsson sai arstidelt rohelise tule osalemaks ka laupäevases klassikasprindis, kuid tegi siiski otsuse suusatuur pooleli jätta.

"On selge, et ta on väga kurb," rääkis Aftonbladetile koondise mänedžer Anders Byström. "Ta tahtis lõputõusust osa võtta. See on väga keeruline otsus. Ta ütles soojendusel, et tal on hingamisraskused ning ta küsis endalt, kas ta peaks siin osalema. Ta tundis, et see pole tema enda ega ta tuleviku jaoks aus."

Aftonbladet kirjutab, et Karlsson ei pruugi osaleda ka järgmisel MK-etapil Lahtis, kuid rootslanna prioriteediks on veebruari lõpus algav MM.