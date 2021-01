Tour de Ski: Bolšunov jätkab võidukalt, itaallane nurjas venelaste nelikvõidu

Viienda järjestikuse etapivõidu teeninud Bolšunov edestas teise koha saanud Francesco De Fabianit 1,8 sekundit. Itaalia suusatajale järgnesid venelased Aleksei Tšervotkin (+3,7), Ilja Semikov (+6,7) ja Ivan Jakimuškin (+7,6).

Kümne parema seas lõpetasid veel sakslane Janosch Brugger (+7,6), venelane Andrei Melnitšenko (+9,6), ameeriklane Gus Schumacher (+11,4), Iirimaad esindav Thomas Maloney Westgaard (+14,3) ja prantslane Maurice Mainificat (+14,9).

Tour de Ski üldarvestuses on Aleksandr Bolšunovi edu teist kohta hoidva Maurice Manificati ees nüüd kaks minutit ja 37 sekundit. Kolmandana jätkab Ivan Jakumuškin (+2.47), neljas on Denis Spitsov (+2.50).

10. jaanuaril lõppeval Tour de Skil jääb sõita veel kaks etappi.