Bolšunov kasvatas võimsalt edu, venelastele teist päeva järjest viisikvõit

Võimsa võidu noppis taaskord võistluse ja MK-sarja üldliider Aleksandr Bolšunov, kes edestas Ivan Jakimuškinit koguni 55,5 sekundiga. Kolmanda koha sai Jevgeni Belov (+55,6) esimestena jäid pjedestaalilt välja Aleksei Tšervotkin (+56,8) ja Andrei Melnitšenko (+58,7).

Kümne parema sekka mahtus kokku kaheksa Venemaa murdmaasuusatajat: kuuendaks tulnud prantslasele Maurice Manificatile (+1.01,4) järgnesid veel Denis Spitsov (+1.04,2), Artem Maltsev (+1.12,1) ja Ilja Semikov (+2.02,5).

Tour de Skil üldarvestuses on Aleksandr Bolšunovi edu teist kohta hoidva Artem Maltsevi ees nüüd kaks minutit ja kuus sekundit. Maurice Manificat on kolmas, jäädes maha kahe minuti ja üheksa sekundiga.

10. jaanuaril lõppeva Tour de Ski viimased kolm etappi sõidetakse Itaalias Val di Fiemmes.