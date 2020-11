Norralased võtsid üllatusmehe MK-koondisesse

Norra suusaliit nimetas Ruka MK-etapiks koondisesse kümme meest, nende seas ka 27-aastase Gunnulfseni. "Gunnulfsen on väga hea klassikasõitja ja kuna Rukal on kaks klassikaetappi, on tal võimalus minituuril hea tulemus teha," seisis Norra suusaliidu pressiteates. "Ta jättis Beitostöleni võistlusel väga hea mulje, eriti laupäeval, kui ta näitas rahvusvahelist taset."

Veidi ka ilmataadilt abi saanud Gunnulfsen edestas Beitostölenis 15 km klassikasõidus kolmekordset olümpiavõitjat Johannes Hösflot Kläbot 27,3 sekundiga.

Kui Gunnulfsen koondise nimekirjas enda nime nägi, kommenteeris ta NRK-le: "Siin on kirjas, et nad andsid võimaluse ühele väikesele klounile Grenlandist."

"Ausalt öeldes ei ole mul sõnu. Olen võimaluse eest väga tänulik," jätkas Gunnulfsen. "Tunnen ise, et olen selle ära teeninud. Aga see polnud iseenesestmõistetav, teadsin, et väljastpoolt koondist on raske MK-sarja pääseda.

Lisaks Gunnulfsenile saavad Norra meestest Ruka MK-l võistelda Paal Golberg, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Johannes Hösflot Kläbo, Simen Hegstad Krüger, Sjur Röthe, Sindre Skar, Haavard Taugböl ja Erik Valnes ning naistest Hedda Amundsen, Helene Marie Fossesholm, Therese Johaug, Anne Kjersti Kalvaa, Mathilde Myhrvold, Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng ja Tiril Udnes Weng.