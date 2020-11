Johaugi edu oli ka teisel päeval mäekõrgune, seljavalu teeb Sundbyle piina

Laupäeval Mikael Gunnulfseni ja Johannes Kläbo järel kolmanda koha saanud Holund edestas pühapäeval teise koha saanud Harald Östberg Amundseni 21,2 sekundiga, kolmas oli Sjur Röthe (+32,0).

Kahekordne olümpiavõitja ja neljakordne maailmameister Martin Johnsrud Sundby, kes kaotas laupäevases 15 km klassikasõidus võitjale enam kui kahe minutiga ja sai 40. koha, jättis pühapäeval võistluse seljavalu tõttu pooleli mõned kilomeetrid enne lõppu.

"Mul on seljaga liiga suured probleemid, et saaksin suusatada," rääkis pettunud Sundby NRK-le. "Täpselt samamoodi oli ka eile [laupäeval]. Valu on väljakannatamatu, ma ei suuda finišini sõita. Ma ei tea, mis edasi saab - oleme selle probleemiga võidelnud juba terve aasta. Pean välja mõtlema, kuidas saaksin taas suusatada. See valmistab äärmiselt palju pettumust," lisas Sundby.

Naiste 10 km vabatehnikasõidus oli taas parim ka laupäeval klassikasõidus võidutsenud Therese Johaug. Teise koha sai laupäeval kolmas olnud Heidi Weng, kes kaotas kümnekordsele maailmameistrile 36 sekundit, kolmas klassikasõidus Johaugi järel teise koha saanud Helene Marie Fossesholm (+50,8).

Rootsi suusatajad jätkasid Bruksvallarnas samuti oma hooaja avavõistlusega, naiste 10 km vabatehnikas sai esikoha Frida Karlsson, 9,9 sekundit kaotas talle Ebba Andersson ning 17,4 sekundit Maja Dahlqvist.

Meeste 15 km vabatehnikasõidus võttis kindla võidu William Poromaa, edestades teiseks tulnud Johan Häggströmi 21,5 sekundiga. Axel Ekström kaotas kolmandana 25,9 sekundit.