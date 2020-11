Kläbo sai kodusel võistlusel üllatuskaotuse

27-aastane Gunnulfsen startis täpselt enne seda, kui ilm ootamatult pöördus ning hoolimata üha tõusvast tuulest suutis ta edu kasvatada. Gunnulfsen lõpetas ajaga 37.46,8 ja võttis kindla esikoha.

"Spordis on palju erinevaid emotsioone. See on unistuse täitumine," kommenteeris Gunnulfsen Norra rahvusringhäälingule. "Minu jaoks on see väga suur asi."

Tugevamad startisid juba väga keerulistes oludes üha tugevneva ja keerutava tuulega, lisaks hakkas lund sadama.

Kolmekordne olümpiavõitja, kahel korral MK-sarja üldvõidu võtnud ja eelmise hooaja teisena lõpetanud Kläbo pidi leppima teise kohaga. Reedel Beitostölenis sprindis kindla võidu võtnud Kläbo kaotas Gunnulfsenile 27,3 sekundiga. Kolmanda koha sai Hans Christer Holund, kaotades üllatusvõitjale 34,8 sekundiga.

Kahekordne olümpiavõitja ja neljakordne maailmameister Martin Johnsrud Sundby lõpetas 40. kohaga, kaotades võitjale 2.19,70.

Võistlusel tegi kaasa ka üks eestlane – Alvar Johannes Alev sai 76. koha, kaotust võitjale kogunes 3.19,1.

Bruksvallarnas peetaval Rootsi murdmaasuusatajate hooaja avavõistlusel võitis naiste klassikasprindi Maja Dahlqvist Anna Dyviki ja Anna Falki ees, meeste seas võidutses Oskar Svensson Calle Halfvarssoni ja Marcus Grate ees.