Kahekordne suusatamise olümpiavõitja jätab algava hooaja vahele

Norra suusatäht Ingvild Flugstad Östberg teatas reedel, et on otsustanud algava hooaja vahele jätta.

"Kahjuks ei löö ma algaval suusahooajal kaasa," teatas 2019. aastal nii MK-sarja kui Tour de Ski võitnud Östberg sponsoritele saadetud reedeses kirjas. "Sellest on mõistagi kahju, sest näen igapäevaselt palju vaeva ja armastan seda, mida teen. Annan endast parima, et tugevalt naasta," lisas norralanna.

Norra meedia sõnul ei ole Östbergi loobumise põhjus lõplikult selge, kuid kahekordne olümpiavõitja on viimasel aastal võidelnud erinevate vigastustega. Märtsi alguses lõpetas tema hooaja kannast leitud mõra, stressimurd tuvastati norralanna jalas ka juuli lõpus.

"Lootsime, et näeme Ingvildit sellel talvel rajal oma parimas vormis, aga tervis on esmatähtsaks. Kui arstid arvavad, et ta ei tohiks võistelda, on see ainsaks õigeks otsuseks," rääkis NRK ekspert Torgeir Björn.

Norra suusatajad avavad hooaja järgmisel nädalal Beitostölenis, esimene MK-etapp toimub 27.-29. novembril Rukal.