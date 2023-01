Olümpiavõitja Östberg pääseb pika pausi järel taas tiitlivõistlustele

Tänavused suusaalade maailmameistrivõistlused peetakse 22. veebruarist kuni 5. märtsini Sloveenias Planicas. Norra suusaliit nimetas koondisesse 25 murdmaasuusatajat – 12 naist ja 13 meest.

32-aastane Östberg võitis nii 2014. kui 2018. aasta olümpiamängudel kulla, maailmameistrivõistlustelt on tal ette näidata üks kuld – 2015. aastast paarissprindist. Viimati osales Östberg MM-il 2019. aastal, kui võitis medali igal alal, kus startis – 15 km suusavahetusega sõidus, 30 km ühisstardist sõidust ja teatesõidus sai ta hõbeda ning 10 km eraldistardist sõidust ja paarissprindis pronksi.

Eduka MM-i järel tabasid teda aga terviseprobleemid ning sama aasta novembris ütles Norra suusaliit, et Östbergi ei lubata võistlustele, kuna ta pole täitnud alaliidu tervisenõudeid. Detsembris naasis ta küll võistlustulle ja lõpetas Tour de Ski kolmandana, kuid järgmisel sügisel ütles Norra suusaliit taas, et tervise tõttu teda võistlema ei lubata. Siis pidi Östberg vahele jätma kogu hooaja ja jäi seetõttu eemale ka 2021. aasta MM-ilt. Sama aasta sügisel lubati ta taas MK-sarjas starti, kuid detsembri lõpus ütles alaliidu meditsiinijuht, et Östbergi tervislik seisund pole võistluskõlbulik ja seetõttu jäi ta eemale nii Tour de Skilt kui Pekingi olümpialt.

Tänavuse hooaja eel sai aga Östber lõpuks rohelise tule ja Davosi MK-etapil jõudis ta pea kolmeaastase vaheaja järel taas pjedestaalile, saades 20 km eraldistardist vabatehnikasõidus teise koha. Läinud nädalal Prantsusmaal peetud MK-etapil oli Östberg kahel korral neljas ja teenis seetõttu üle pika aja ka koha tiitlivõistlustele.

Planica MM-iks nimetati Norra koondisesse naistest lisaks Östbergile veel Helene Marie Fossesholm, Ragnhild Haga, Anne Kjersti Kalvaa, Kristine Stavaas Skistad, Astrid Öyre Slind, Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen, Silje Theodorsen, Heidi Weng, Tiril Udnes Weng ja Lotta Udnes Weng.

Meestest ei pääsenud koondisesse 22-aastane Iver Tildheim Andersen, kes alles enda karjääri teist MK-etappi sõites võitis detsembris Lillehammeris 10 km vabatehnikasõidu.

MM-ile sõidavad meestest Harald Östberg Amundsen, Paal Golberg, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Johannes Hösflot Kläbo, Simen Hegstad Krüger, Even Northug, Martin Löwström Nyenget, Sjur Röthe, Haavard Solaas Taugböl, Didrik Tönseth, Erik Valnes ja Sivert Wiig.