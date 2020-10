Ehmatuse üle elanud Djokovic jõudis Prantsusmaal kümnendat korda poolfinaali

2016. aastal Prantsusmaa lahtistel võidutsenud Djokovicil kulus vastase alistamiseks kolm tundi ja 13 minutit. Maailma esireket tegi Carreno Busta vastu 41 liht- ja viis topeltviga, samal ajal kui hispaanlane tegi neid vastavalt 29 ja kolm. Ässasid servisid mõlemad kaks korda.

Kohtumine algas Djokovicile raskelt, kui ta kaotas esimese seti tulemusega 4:6. Mäletatavasti mängis maailma esireket möödunud kuul toimunud US Openi neljandas ringis samuti Carreno Busta vastu ning toona sai ta kirja hooaja esimese kaotuse. Tõsi, tegelikult Djokovic diskvalifitseeriti, kuna tema löödud pall tabas kogemata joonekohtunikku. Seekord tegi maailma esireketile mure valu kaelas, kuid ta suutis end koguda ja siiski end kümnendat korda poolfinaali võidelda. Vaid Rafael Nadal (13 korda) on seda rohkematel kordadel suutnud. Ühtlasi on Djokovic võitnud Prantsusmaa lahtistel 73 matši Nadali 98 vastu.

Poolfinaalis kohtub maailma esireket 22-aastase kreeklase Stefanos Tsitsipasiga (ATP 6.).